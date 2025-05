Cavalla chiusa in un garage-pollaio a Catania: salvata in extremis, denunciato un 39enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una cavalla è stata salvata da condizioni di maltrattamento in un garage trasformato in stalla abusiva a Catania. L’intervento è stato eseguito dalla Polizia di Stato e dai veterinari dell’Asp per contrastare la macellazione e le corse clandestine.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha coinvolto i poliziotti della squadra a cavallo e i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania. I controlli si sono concentrati in un garage di via Garozzo, nel quartiere San Cristoforo, dove è stato avvertito un forte odore di letame. Questo ha generato il sospetto che all’interno potesse trovarsi ancora un cavallo, già sottoposto a vincolo sanitario nelle scorse settimane.

Condizioni dell’animale

Una volta rintracciato il proprietario del garage, i poliziotti hanno fatto accesso nel locale, trasformato in una sorta di stalla abusiva priva di un adeguato sistema di aerazione. All’interno, è stata trovata una cavalla in evidenti condizioni di maltrattamento e in pessimo stato di salute, come rilevato dai medici veterinari. L’animale versava in una condizione di totale degrado, facendo presumere che fosse destinato alla macellazione.

Salvataggio e conseguenze legali

L’intervento congiunto dei poliziotti e dei veterinari ha permesso di salvare in extremis la cavalla, che è stata sequestrata e affidata in giudiziale custodia ad un’azienda di Ragusa. Il proprietario del box, un catanese di 39 anni, è stato denunciato per malgoverno di animali, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Fonte foto: IPA