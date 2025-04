Cellino San Marco, chiusa sala giochi con bar per gravi violazioni: blitz di Polizia, Asl e Guardia di Finanza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con sala giochi a Cellino San Marco per violazioni delle norme di sicurezza. Il provvedimento è stato emesso il 07 aprile dal Comune di Cellino San Marco a seguito di controlli della Polizia di Stato di Brindisi.

Controlli interforze e provvedimento amministrativo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento amministrativo è il risultato di servizi straordinari di controllo interforze volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Questi controlli, disposti dal Questore Giampietro Lionetti, sono stati effettuati il 27 marzo 2025 nella provincia brindisina, coinvolgendo la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Sian-ASL di Brindisi e l’Agenzia dei Monopoli di Brindisi.

Criticità riscontrate

L’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Brindisi ha evidenziato significative criticità riguardanti la sorvegliabilità interna dell’esercizio, in particolare nei locali destinati a sala giochi. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un apparecchio di gioco non conforme alle normative vigenti.

Consapevolezza del titolare

Le violazioni riscontrate hanno portato alla consapevolezza del titolare dell’esercizio riguardo alla gestione in violazione delle norme previste, con conseguenti contestazioni a suo carico. La chiusura dell’attività è stata disposta per un periodo non inferiore a 30 giorni, fino alla risoluzione delle non conformità riscontrate.

