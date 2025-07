Chi è Valentina Greco, l'italiana scomparsa in Tunisia e ritrovata viva in un armadio dopo 10 giorni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Valentina Greco, la donna scomparsa in Tunisia per 10 giorni e ritrovata viva dentro un armadio, è originaria della Sardegna. Consulente per i diritti umani e collaboratrice di agenzie umanitarie, la 42enne si è trasferita da tempo a Sidi Bou Said per lavoro. Restano dubbi sulla sua sparizione: Greco afferma di essere svenuta, ma le sue condizioni di salute non confermerebbero la ricostruzione.

Chi è Valentina Greco

Valentina Greco, la 42enne italiana scomparsa per 10 giorni in Tunisia, è originaria della Sardegna.

La donna, ritrovata viva all’interno di un armadio dopo giorni di ricerche, è attivista, consulente per i diritti umani e collabora con alcune agenzie umanitarie. Per il suo lavoro, da tempo si era trasferita in Tunisia, e viveva da circa tre anni a Sidi Bou Said.

IPA

Uno scatto di Sidi Bou Said, dove Greco vive ormai da tre anni

I suoi genitori, Giovanni Greco Roberta Murru, vivono ancora in Sardegna: la coppia gestisce un’edicola a Cagliari.

Come sta la 42enne scomparsa in Tunisia

Ma come sta Valentina Greco? Dopo il ritrovamento, l’attenzione si è subito concentrata sulle sue condizioni di salute, nel tentativo di chiarire il mistero della sua sparizione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la 42enne scomparsa in Tunisia starebbe bene.

Le sue condizioni di salute, infatti, non sembrano destare alcuna preoccupazione. Anche i familiari della ragazza, ai quali il Ministro degli Esteri Tajani ha dedicato una telefonata, sono stati rassicurati sulle sue condizioni.

La misteriosa scomparsa

Resta comunque da risolvere il mistero legato alla scomparsa, durata ben 10 giorni, di Valentina Greco.

La versione riportata dalla stessa donna alla madre è che, mentre faceva le pulizie, sarebbe svenuta all’interno dell’armadio dentro al quale è stata poi ritrovata. E non si tratterebbe di un caso isolato: sembra che, in passato, Greco avrebbe accusato un’embolia con annesso svenimento.

Tuttavia, le ottime condizioni di salute della 42enne sembrano contrastare con questa versione. Greco non sembra affatto una donna che ha passato 10 giorni chiusa in un armadio.

Inoltre, la Polizia tunisina aveva effettuato ricerche all’interno del suo appartamento nei 10 giorni in cui la donna era sparita, senza trovarne però traccia.