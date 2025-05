Chiara Pompei ha tentato il suicidio, l'ex tronista di Uomini e Donne ricoverata in una clinica psichiatrica

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, sta attraversando il momento più buio: la 23enne romana ha annunciato di avere tentato il suicidio, ma di essere stata “salvata in tempo”. Ora è ricoverata in una clinica psichiatrica. Il gesto estremo, messo in atto con un coltello, è arrivato dopo la scoperta di alcuni messaggi: “Dicono che mi prostituisco nei locali”.

Chiara Pompei e il tentato suicidio

Chiara Pompei ha raccontato la sua drammatica condizione tramite alcune storie di Instagram: “Sono in una clinica psichiatrica perché ieri mi sono accoltellata. Mi hanno chiesto il motivo del mio gesto, ma ce ne sono tanti: troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandar giù”.

E poi: “So di essere la persona più importante per me stessa, ma è comunque dura condividere e poi non essere apprezzata da nessuno. Da chi ami, dalla tua famiglia, da chiunque”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio ricevuto da Riccardo Sparacciari, con il quale Chiara Pompei ha avuto (o ha tuttora) una frequentazione. Secondo tale messaggio, “io mi prostituivo nei locali”, dice la giovane.

I messaggi

Di seguito gli altri messaggi affidati da Chiara Pompei a Instagram: “Ho deciso di finirla, ma mi hanno salvata in tempo”, ha scritto la ragazza. La storia è stata corredata da una serie di annunci che raccontano il suo disagio nell’affrontare gli ultimi eventi della sua vita.

Così ha scritto Chiara Pompei: “Non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che ci ho messo tutto il mio cuore per voi. Vi voglio bene nonostante io sia qui sola. Per me fate tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze”.

E ancora: “Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza e il fanciullino. Ho deciso di finirla, però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere. Non voglio farvi pena, vorrei mi ricordaste per ciò che siamo stati. Solare, eccitante e matta”.

La 23enne romana conclude con un taglio netto: “Non risponderò a nessuno, non cercherò nessuno. Le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto ancora una volta su una ragazza che ha sacrificato tutto per gli altri. Ora accettate la vostra vittoria. Ora accettate che voglio stare sola”. A queste frasi segue un ultimo “addio”.

Chiara Pompei a Uomini e Donne

Chiara Pompei a Uomini e Donne è stata una meteora: la 23enne ha abbandonato il dating show di Canale 5 nella puntata dell’11 febbraio scorso, a una settimana dall’ingresso.

Il ritiro riguarda il suo desiderio di continuare la frequentazione con Riccardo Sparacciari, conosciuto fuori dal programma.