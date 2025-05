Chris Brown arrestato in hotel a Londra, l'ex di Rihanna avrebbe colpito un produttore con una bottiglia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il cantante Chris Brown, ex di Rihanna, è stato arrestato a Manchester con l’accusa di aver aggredito il produttore Abe Diaw in una discoteca di Londra nel 2023. Il rapper avrebbe colpito Diaw con una bottiglia e poi lo avrebbe preso a calci. Ora per l’artista, già condannato nel 2009 per aver aggredito Rihanna, lo svolgimento del tour britannico si complica.

Chris Brown arrestato in albergo

Chris Brown, icona dell’R&B statunitense e noto anche per una lunga serie di controversie personali, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì 15 maggio in un albergo di Manchester.

L’artista, 36 anni, è accusato di aver brutalmente aggredito il produttore musicale Abe Diaw in un club esclusivo del centro di Londra, il “Tape”, durante una serata del febbraio 2023.

Fonte foto: Getty

Chris Brown e Rihanna

L’arresto potrebbe compromettere seriamente il tour estivo di Brown, che prevede dieci concerti nel Regno Unito tra giugno e luglio. Il calendario potrebbe essere rivisto o interamente cancellato in funzione degli sviluppi giudiziari delle prossime settimane.

Il caso di aggressione risale al 2023

Secondo quanto riportato dal Sun, il cantante avrebbe colpito Diaw alla testa con una bottiglia, per poi assalirlo con una serie di calci e pugni mentre giaceva a terra.

Il produttore era stato poi trasportato in ospedale, dove aveva ricevuto cure per gravi traumi, tra cui una lesione al ginocchio che lo aveva costretto temporaneamente all’uso delle stampelle. La presunta vittima, intervistata lo scorso anno, aveva definito l’attacco gratuito e particolarmente violento.

Il quotidiano britannico ha scoperto l’ingresso del cantante nel Paese tramite jet privato e ha subito allertato la polizia metropolitana. In seguito alla segnalazione, gli agenti hanno raggiunto l’hotel in cui soggiornava e proceduto al fermo. Al momento, né l’entourage né i legali di Brown hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Chi è Chris Brown, l’ex di Rihanna

Chris Brown raggiunse la massima popolarità nei primi anni 2000 con brani come “Run It”, “No Air”, “Beautiful People”, “Under The Influence” e “Turn Up The Music”.

In parallelo, è spesso finito al centro della cronaca, con un passato segnato da episodi gravi, tra cui la condanna del 2009 per l’aggressione alla popstar Rihanna, sua compagna all’epoca, avvenuta proprio prima dei Grammy Awards.

Nel corso del 2024, il cantante ha intentato una causa da mezzo miliardo di dollari contro Warner Bros., accusando la casa di produzione di averlo diffamato nella docuserie “Chris Brown: A History of Violence”, trasmessa su Investigation Discovery.

Secondo l’artista, la serie lo descriverebbe in modo falso e denigratorio, attribuendogli etichette infamanti come “molestatore seriale” e “stupratore”.