Classifica finale dell'Eurovision 2025 e risultati completi, per il televoto vince Israele ed è polemica

L’Eurovision Song Contest 2025 è terminato con colpi di scena e polemiche. A trionfare è stato il cantante dell’Austria JJ con la sua voce da controtenore e la canzone Wasted Love. La classifica finale è stata composta dal voto della giuria e da quello del televoto. Proprio quest’ultimo ha spiazzato tutto e ha trasformato il quindicesimo posto d’Israele in una medaglia d’argento.

La classifica generale

Come da regolamento, sono stati resi pubblici dagli organizzatori dell’Eurovision Song Contest 2025 i risultati completi di giurie e televoto per ogni Paese partecipante.

Il pubblico e la giuria nazionale non hanno potuto votare la canzone in gara che rappresenta il proprio Paese.

Fonte foto: ANSA

JJ vincitore dell’Eurovision 2025

A ciascuna canzone è stato attribuito un codice per poterla votare.

Sommando i voti della classifica della giuria e del televoto, l’Austria ha trionfato, seguita da Israele ed Estonia. Ecco l’elenco completo:

Austria Israele Estonia Svezia Italia Grecia Francia Albania Ucraina Svizzera Finlandia Olanda Latvia Polonia Germania Lituania Malta Norvegia Regno Unito Armenia Portogallo Lussemburgo Danimarca Spagna Islanda San Marino

La classifica della giuria

Le giurie nazionali hanno distribuito i voti da 0 a 12 agli altri Paesi. Le prime 10 canzoni in graduatoria hanno ricevuto un punteggio da 12 a 1 a seconda della posizione.

La somma dei voti di ciascuna delle giurie nazionali ha decretato la classifica globale delle giurie che è stata:

Austria – 258 punti Svizzera – 214 punti Francia – 180 punti Italia – 159 punti Paesi Bassi – 133 punti Svezia – 126 punti Lettonia – 116 punti Grecia – 105 punti Estonia – 98 punti Regno Unito – 88 punti Finlandia – 88 punti Malta – 83 punti Germania – 77 punti Ucraina – 60 punti Israele – 60 punti Albania – 45 punti Danimarca – 45 punti Armenia – 42 punti Portogallo – 37 punti Lituania – 34 punti Spagna – 27 punti Lussemburgo – 23 punti Norvegia – 22 punti Polonia – 17 punti San Marino – 9 punti Islanda – 0 punti

La classifica del televoto

I telespettatori hanno potuto esprimere la loro preferenza digitando il codice corrispondente alla canzone scelta sulla tastiera nel caso di chiamata da fisso o inviando il codice corrispondente alla canzone scelta tramite sms o tramite app.

Il risultato finale è stato determinato per il 50.7% dalla votazione del pubblico e per il 49,3% dalle giurie nazionali. Proprio il televoto ha fatto scalare diverse posizioni a Israele che dalla 15esima posizione si è ritrovata al secondo posto nella classifica generale.

Sulla cantate israeliana, sin dal suo arrivo a Basilea, si sono concentrate le polemiche e le critiche a causa del conflitto tra Gaza e Tel Aviv. Ci sono state diverse manifestazioni pro Palestina nei giorni dell’Eurovision, l’artista Yuval Raphael è stata fischiata durante le esibizioni.

Gli organizzatori hanno cercato di silenziare qualsiasi polemica con un regolamento rigidissimo per ciò che riguarda bandiere, vessilli e riferimenti politici.

L’Unione europea di Radiodiffusione ha ammonito la radiotv pubblica spagnola Rtve con la minaccia di “multe punitive” se, durante lo show finale, i commentatori avessero ripetuto i riferimenti al conflitto di Gaza, come già nella semifinale.

Invito non recepito dagli spagnoli che hanno mandato in onda un messaggio di “pace e giustizia per la Palestina” e dalla Tv belga che non ha trasmesso l’esibizione della cantante israeliana.

Nonostante ciò, la classifica del televoto è stata:

Israele – 297 punti Estonia – 258 punti Svezia – 195 punti Austria – 178 punti Albania – 173 punti Ucraina – 158 punti Polonia – 139 punti Grecia – 126 punti Finlandia – 108 punti Italia – 97 punti Germania – 74 punti Norvegia – 67 punti Lituania – 62 punti Francia – 50 punti Paesi Bassi – 42 punti Lettonia – 42 punti Islanda – 33 punti Armenia – 30 punti Lussemburgo – 24 punti San Marino – 18 punti Portogallo – 13 punti Spagna – 10 punti Malta – 8 punti Danimarca – 2 punti Svizzera – 0 punti Regno Unito – 0 punti

Chi ha votato per Lucio Corsi

Lucio Corsi è arrivato quinto ma a fare il tifo per lui ci sono stati tantissimi artisti italiani come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e una star internazionale: Ed Sheeran. Oltre ovviamente al compagno di duetto a Sanremo, il simpaticissimo Topo Gigio.

A votare per Corsi tra le giurie nazionali, Croazia, Georgia, Portogallo, San Marino, Slovenia e Svizzera hanno dato 12 punti. Azerbaigian e Lituania hanno dato 10 punti al cantante toscano; 8 punti sono arrivati da Danimarca, Polonia e Ucraina; 6 dalla Francia; 5 da Belgio e Germania; 4 da Estonia, Grecia, Malta e Spagna; 3 da Cipro, Cechia e Israele e 2 da Islanda.

Al televoto, invece, 12 punti sono arrivati dalla Slovenia; 10 sono stati dati Albania e Austria; 8 da Malta, Portogallo e Svizzera; 7 da Estonia e Ucraina; 6 da Croazia e Lituania; 3 da Francia e San marino; 2 da Germania, Lettonia e Paesi Bassi; 1 punto da Belgio, Montenegron e Svezia.