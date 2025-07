Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e oltre 6 kg di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, che ha portato alla luce un laboratorio per la preparazione di sostanze stupefacenti a Cologno Monzese. L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Monza, è stato eseguito nel pomeriggio di martedì scorso, dopo che movimenti sospetti erano stati segnalati nei pressi di uno stabile. Un cittadino albanese di 49 anni è stato arrestato: su di lui pendono accuse di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di droga.

Le indagini e la segnalazione anonima

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto origine da una segnalazione anonima che aveva attirato l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Milano. La segnalazione riferiva di un uomo che, con regolarità, si recava in un appartamento di Cologno Monzese per poi allontanarsi portando con sé dei sacchetti. Questi movimenti, ritenuti sospetti, hanno spinto gli agenti ad avviare una serie di servizi di osservazione e pedinamento nella zona indicata.

L’arresto e il primo sequestro

Nel pomeriggio di martedì scorso, l’azione degli agenti ha avuto un primo esito concreto: il cittadino albanese di 49 anni è stato fermato e sottoposto a controllo. In suo possesso sono stati trovati 30 grammi di cocaina, oltre a una quantità di sostanza comunemente utilizzata per il taglio della droga. Questo primo riscontro ha permesso agli investigatori di approfondire le verifiche, anche grazie al ritrovamento delle chiavi di un appartamento riconducibile all’uomo.

La scoperta del laboratorio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la perquisizione dell’appartamento ha portato alla scoperta di un vero e proprio laboratorio per la preparazione di sostanze stupefacenti. All’interno dei locali, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 4 kg di cocaina e 2 kg di eroina, insieme a 20 kg di sostanza da taglio, detersivi e bilancini di precisione. La droga era già suddivisa in buste e panetti, confezionati e pressati con appositi strumenti e stampi per imprimere marchi sulle confezioni.

Ulteriori controlli e sequestro di denaro

L’attività investigativa non si è fermata al laboratorio di Cologno Monzese. Gli agenti hanno esteso i controlli anche al domicilio dell’arrestato, situato nel quartiere Lorenteggio di Milano. Qui è stato rinvenuto e sequestrato oltre 50mila euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il denaro era nascosto all’interno dell’abitazione e rappresenta, secondo gli inquirenti, il frutto delle operazioni illecite condotte dall’uomo.

La fase delle indagini e le responsabilità

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine si trova attualmente nella fase preliminare. La responsabilità penale dell’arrestato dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario e potrà essere confermata soltanto in caso di condanna definitiva. Nel frattempo, il sequestro di una quantità così rilevante di sostanze stupefacenti rappresenta un duro colpo alle attività di spaccio nella zona di Milano.

