Como, insulti e atteggiamenti violenti verso i sanitari che stanno soccorrendo il suo amico: 35enne nei guai

Emessi due ordini di allontanamento dopo gli interventi della Polizia di Stato a Como. Nella serata di ieri, due uomini sono stati trovati in condizioni psicofisiche precarie a causa dell’eccessivo consumo di alcol e sono stati allontanati dal centro città per comportamenti molesti.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 20.40, una volante è stata inviata dal 112 in via Giulini per supportare il personale del 118. Quest’ultimo stava affrontando difficoltà nel trasportare una persona in ospedale, ostacolato dal comportamento ingiurioso e violento di un amico della persona soccorsa.

Denuncia e sanzioni

L’uomo, identificato come un rumeno di 35 anni residente a Como, è stato denunciato a piede libero per ubriachezza molesta e sanzionato con un ordine di allontanamento.

Secondo episodio della serata

Stessa sorte è toccata verso le 22.20 a un 39enne di El Salvador. La volante, intervenuta in via Perego a seguito di una segnalazione per schiamazzi, ha redarguito un gruppo di persone in strada.

La presenza del 39enne ha continuato a essere molesta nei confronti dei passanti, portando alla sua denuncia per ubriachezza molesta e all'ordine di allontanamento.

