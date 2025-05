Conclave dopo Papa Francesco, chi sono i 15 favoriti da Parolin a Tagle e quali sono le loro posizioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il Conclave per eleggere il successo di Papa Francesco è iniziato mercoledì 7 maggio e i cardinali favoriti sono diversi. In tutto sarebbero 15 (su 133 elettori). I nomi più caldi vanno da Pietro Parolin e Matteo Maria Zuppi a Pierbattista Pizzaballa e Luis Antonio Tagle, ma non mancano anche gli outsider, tra cui Cristobal Lopez Romero.

Chi sono i cardinali progressisti favoriti

Matteo Maria Zuppi : in linea con Francesco, è pastore e diplomatico, è incaricato della missione di pace tra Russia e Ucraina

in linea con Francesco, è pastore e diplomatico, è incaricato della missione di pace tra Russia e Ucraina Mario Grech: l’uomo di Francesco al Sinodo per la Chiesa del cambiamento, difensore delle unioni civili tra persone omosessuali, comunque contrario all’aborto

Jean-Marc Aveline: francese nato in Algeria, apprezzato da Bergoglio, ha accolto i migranti e promosso il dialogo coi musulmani

Chi sono i papabili conservatori

Raymond Leo Burke : tensioni pubbliche con Francesco, è quasi morto a causa del Covid nel 2021, convinto di essere stato salvato da Dio per un futuro ancora da compiere

: tensioni pubbliche con Francesco, è quasi morto a causa del Covid nel 2021, convinto di essere stato salvato da Dio per un futuro ancora da compiere Robert Sarah : contrario a qualsiasi apertura per i fedeli omosessuali, difende il celibato, oppositore di Bergoglio

: contrario a qualsiasi apertura per i fedeli omosessuali, difende il celibato, oppositore di Bergoglio Gerhard Ludwig Müller : tedesco, si oppone fermamente al diaconato femminile e alla modifica del celibato sacerdotale, spesso ha esternato riserve sul pontificato di Bergoglio

: tedesco, si oppone fermamente al diaconato femminile e alla modifica del celibato sacerdotale, spesso ha esternato riserve sul pontificato di Bergoglio Péter Erdo: ungherese, contrario alle aperture su divorziati e gay

Chi sono i cardinali moderati favoriti

Anders Arborelius: svedese, in sintonia con Francesco sui migranti, anche nei confronti dei musulmani

Pierbattista Pizzaballa: francescano, noto per la sua sobrietà, lucidità e schiettezza. Parla correttamente italiano, inglese, ebraico e arabo. Rappresenterebbe una svolta storica, essendo residente a Gerusalemme, simbolo del martirio cristiano, della riconciliazione tra popoli e della Chiesa delle periferie tanto cara a Francesco. Secondo gli esperti, però, sarebbe “troppo giovane” (60 anni appena compiuti)

Pietro Parolin: segretario di Stato, lontano dagli estremismi ideologici, esperto di questioni mediorintali e asiatiche (suo l’accordo con la Cina)

Francis Prevost : americano, potrebbe unire diverse sensibilità all’interno della Chiesa. Laureato in matematica, è attento a ecologia, poveri e migranti. Più cauto nell’approccio alla comunità LGBTQIA

: americano, potrebbe unire diverse sensibilità all’interno della Chiesa. Laureato in matematica, è attento a ecologia, poveri e migranti. Più cauto nell’approccio alla comunità LGBTQIA Luis Antonio Tagle: filippino, pop, descritto come il Francesc0 d’Asia

Chi sono gli outsider