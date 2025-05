Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni, voci sulla relazione: chi è l'attore accostato all'imprenditrice

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Chiara Ferragni avrebbe una nuova relazione, dopo la fine della frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera. Negli ultimi giorni all’imprenditrice viene accostato con insistenza il nome dell’attore Cristiano Caccamo. I due sarebbero stati visti insieme la scorsa estate e avrebbero ripreso a frequentarsi dopo la fine della love story con l’erede Pirelli.

Cristiano Caccamo e Chiara Ferragni

Ad alimentare le voci sulla nuova possibile love story di Chiara Ferragni è stato Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip che nella sua newsletter ha fatto il nome di Cristiano Caccamo.

La loro relazione non sarebbe del tutto “nuova”: i due erano già stati avvistati insieme la scorsa estate, dopo la fine del matrimonio con Fedez e prima della relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Fonte foto: IPA L’attore Cristiano Caccamo

Secondo Parpiglia il “loro rapporto non si è mai spento” e dopo la fine della relazione con l’erede Pirelli i due hanno ricominciato a vedersi.

Una relazione all’insegna della discrezione: il giornalista parla di continui incontri tra i due “a casa di lui” durante l’anno, ma mai uscite pubbliche.

La fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni avrebbe quindi già voltato pagina dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

La love story tra l’imprenditrice influencer e l’erede dell’impero Pirelli si sarebbe conclusa nelle scorse settimane, dopo neanche un anno di frequentazione.

Tronchetti Provera si è ora riavvicinato alla ex moglie Nicole Moellhausen, la mamma dei suoi tre figli.

La risposta di Chiara Ferragni

Nessuna conferma arriva dai diretti interessati, entrambi continuano a mostrarsi single sui social.

Non una novità per Cristiano Corbo, molto riservato e che non usa mai i social per raccontare la sua vita privata.

Chiara Ferragni ha invece risposto alle voci sulla nuova relazione con un video di smentita su TikTok in cui canticchia My Life di Billy Joel.

“Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana“, scrive l’influencer.

Chi è Cristiano Caccamo

Classe 1989, originario di Taurianova (Reggio Calabria), Cristiano Caccamo è un attore e volto noto della tv e del cinema.

È conosciuto per i diversi ruoli che ha interpretato in popolari fiction, tra cui Il paradiso delle signore, Che dio ci aiuti e Don Matteo.

Nel 2023 ha partecipato alla terza edizione di LoL – Chi ride è fuori, il game show di Amazon Prime Video.

L’ultima apparizione nella recente miniserie Rai Leopardi – Il poeta dell’infinito.