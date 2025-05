David Parenzo annuncia il suo libro su Israele, pioggia di insulti sui social

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Uscirà a breve in libreria il nuovo libro di David Parenzo, questa volta dedicato a Israele. È stato lo stesso giornalista e conduttore tv ad annunciarlo sulle sue pagine social, che si sono ben presto riempite di commenti e insulti per via delle sue prese di posizione pro Israele nella guerra in corso nella Striscia di Gaza.

David Parenzo annuncia il suo libro su Israele

“È da più di un anno che ci lavoro e vi confesso che mi è costato molto, dal punto di vista emotivo, scriverlo”.

Così David Parenzo annuncia su Facebook l’uscita del suo nuovo libro, Lo scandalo Israele.

Fonte foto: ANSA

“Ogni pagina è stata pensata e le storie che troverete raccontano un Paese poco conosciuto”, spiega il giornalista.

“Troverete molte storie sorprendenti di cittadini arabo israeliani, il popolo della pace che ogni giorno scende in piazza, la vera storia del Sionismo e molto altro”.

Pioggia di insulti sui social

I post sulle sue pagine social in cui Parenzo annuncia il libro hanno attirato molti commenti nel giro di poche ore.

C’è chi gli fa gli auguri, chi dice che comprerà il libro e chi lo ha già preordinato. Ma ci sono anche tanti insulti. Tutti relativi alle note posizioni pro Israele di Parenzo sulla guerra in Palestina.

“Che sia uno scandalo non ci sono dubbi, uno scandalo che tanti bimbi innocenti stanno pagando con la loro vita”, scrive una utente su X.

“Hai scritto più libri di quelli che hai letto”, scrive un altro su Facebook. E ancora: “Qua l’unico scandalo è il genocidio che gli amici tuoi stanno portando avanti da anni ormai”.

Ma non mancano anche messaggi di solidarietà per gli insulti ricevuti: “Anziché leggerlo per ascoltare diverse campane, i soliti ignoranti insultano. Peccato per loro”.

David Parenzo e gli insulti sulla guerra a Gaza

Discendente da una famiglia ebraica ed ebreo osservante, David Parenzo è da tempo preso di mira per il suo appoggio a Israele espresso in tv, sui social e in diverse occasioni pubbliche.

Lo scorso anno era stato contestato da un gruppo di studenti alla Sapienza di Roma durante un convegno sulla parità di genere organizzato in occasione dell’8 marzo.

In tv e sui social è stato più volte protagonista di battibecchi e scontri sul tema della guerra in Medio Oriente.

Uno dei più recenti pochi giorni fa, un botta e risposta con Valerio Lundini in seguito alle polemiche sull’esibizione dei Patagarri al Concertone del Primo Maggio.