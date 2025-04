Diego Bianchi ricorda Valentina Del Re a Propaganda Live, la scelta sulla puntata: "Non l'avrebbe tollerato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Durante l’ultima puntata di Propaganda Live, Diego Bianchi ha ricordato con commozione Valentina Del Re, la violinista del programma scomparsa a 44 anni. “Non avrebbe mai tollerato che ci fermassimo”, ha detto. La musicista era malata da tempo. Non sono mancate le polemiche.

Bianchi commosso a Propaganda Live

La notizia della morte di Valentina Del Re è arrivata poche ore prima della diretta. Diego Bianchi, con un lungo applauso del pubblico e dei colleghi, ha aperto la puntata ringraziando per l’affetto ricevuto.

“Valentina non è più con noi fisicamente, ma è comunque qui. Con il suo sorriso, la sua forza, la sua cultura. E naturalmente con la sua musica”, ha detto commosso.

Presenza fissa della trasmissione, Del Re aveva accompagnato quasi tutte le puntate con il suo violino, diventando un volto familiare anche per chi non la conosceva personalmente. “È stato bello — ha detto Bianchi — leggere i vostri messaggi: anche chi non l’aveva mai incontrata la sentiva di famiglia”.

La scelta: “Andiamo avanti per lei”

Poi la comunicazione della scelta di andare in onda. Bianchi ha spiegato che “Valentina non avrebbe mai tollerato che ci fermassimo. Per nessun motivo”.

Il presentatore ha quindi raccontato che dopo un confronto con la sua famiglia, è stato deciso che la puntata sarebbe andata avanti, come tutte le future, proprio in suo onore: “Cercheremo di farla nel migliore dei modi, come se lei fosse ancora qui, con noi”.

Le polemiche

Non sono però mancate le polemiche. Nonostante l’omaggio iniziale e finale, Propaganda Live è finito al centro di alcune critiche per la scelta di non modificare la scaletta della puntata andata in onda poche ore dopo la notizia della scomparsa di Valentina Del Re.

Sui social, sotto al post che riassume il discorso di Bianchi, c’è chi scrive: “È stato davvero sconcertante vedere una puntata piena di sorrisi e addirittura risate”.

Pur riconoscendo la scelta come legittima, c’è chi ha provato un certo smarrimento emotivo. “Mi siete sembrati, anzi siete stati, degli alieni per me”, ha scritto un utente di Facebook.