Morta Valentina Tomada, nell'ultimo video sui social si diceva "un po' provata e preoccupata"

Nel giro di pochi giorni la fiction italiana ha perso Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada, attori legati dalla partecipazione alla fiction Il paradiso delle signore. L’annuncio della morte 55enne, malata da tempo, è arrivato via social dalla collega Emanuela Grimalda. E proprio sui social, la stessa Tomada aveva pubblicato un video poche settimane prima, in cui si diceva “un po’ provata e preoccupata”.

L’ultimo video su Instagram di Valentina Tomada

Venerdì 21 marzo, Valentina Tomada ha pubblicato quello che è stato il suo ultimo video su Instagram e Facebook: “Ladies and gentlemen, i’m back (ossia, Signore e signori, sono tornata, ndr). Un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata, ma sempre io. I’m back”.

A corredo del filmato, un suo commento: “Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi inc**** proprio”.

Il post su Facebook

Poco dopo, sempre il 21 marzo, un altro post su Facebook, dai toni più tristi: “Amici cari, vi ringrazio delle vostre manifestazioni di affetto, ma vi invito a non mandarmi i messaggi privati a cui non posso rispondere, soprattutto perché non saprei proprio cosa dirvi. Se ci tenete a me, l’unica cosa che vi chiedo è di mandarmi pensieri positivi. Solo questo… grazie di cuore. Vi prego, di non chiedermi altro“.

La malattia

Il riferimento dell’attrice riguarderebbe la lunga malattia, che non è stata mai specificata pubblicamente da lei o dal suo entourage.

Quindi, è possibile che in tanti le abbiano chiesto informazioni sulle sue condizioni.