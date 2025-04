Donald Trump spaventa i "suoi" senatori repubblicani, Lisa Murkowski è terrorizzata: "Abbiamo tutti paura"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Abbiamo tutti paura”. A dirlo è la senatrice statunitense Lisa Murkowski, repubblicana, parlando del pesante clima politico che si respira sotto l’amministrazione del presidente Donald Trump. La parlamentare dell’Alaska, tra i principali oppositori di Trump all’interno del Partito Repubblicano, ha affermato di essere spesso molto preoccupata di parlare per il timore di ritorsioni.

Senatrice Lisa Murkowski terrorizzata da Donald Trump

La senatrice repubblicana Lisa Murkowski ha ammesso di aver paura di Donald Trump e di aver timore di parlare per la minaccia di ritorsioni politiche da parte del presidente statunitense.

Lo ha detto nella giornata di lunedì 14 aprile durante un incontro con organizzazioni no-profit e leader tribali ad Anchorage, nella sua Alaska.

Fonte foto: ANSA La senatrice repubblicana dell’Alaska Lisa Murkowski

Il suo intervento è stato riportato dall’Anchorage Daily News e poi ripreso da molti altri media americani.

“Abbiamo tutti paura”

“Abbiamo tutti paura“, ha detto Murkowski in risposta a una domanda su cosa avrebbe detto a chi temeva i cambiamenti politici attuati da Trump e dalla sua amministrazione.

“È una dichiarazione forte”, ha aggiunto. “Siamo in un tempo e in un luogo in cui non sono mai stata prima”.

“E devo dire che spesso sono molto preoccupata di usare la mia voce, perché le ritorsioni sono reali. E questo non è giusto”, ha detto la senatrice.

La portavoce della Casa Bianca, Taylor Rogers, ha commentato così le dichiarazioni di Murkowski: “L’unica rivincita del presidente Trump è il successo e i risultati storici per il popolo americano”.

Chi è Lisa Murkowski

La senatrice dell’Alaska Lisa Murkowski, 67 anni, è una veterana della politica americana, a Capitol Hill da vent’anni.

Murkowski è una dei pochi senatori repubblicani ad aver criticato nelle scorse settimane alcune delle politiche di Trump.

Ha contestato i tanti tagli alla spesa pubblica decisi dall’amministrazione Trump e da Elon Musk, in particolare quelli relativi al programma sanitario Medicaid.

Ha votato contro alcune nomine, come quella del capo del Pentagono Pete Hegseth, e a favore di un provvedimento che chiedeva la revoca dei dazi al Canada.

Tre anni fa era stata tra i pochi repubblicani a votare per condannare Trump nel suo secondo processo di impeachment per l’attacco dei suoi sostenitori al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

L’attacco di Trump ai senatori “ribelli”

A inizio aprile Lisa Murkowski e altri tre senatori repubblicani, Mitch McConnell, Rand Paul e Susan Collins, erano stati duramente attaccati da Donald Trump per la loro opposizione ai dazi al Canada.

Il presidente americano si era scagliato contro i quattro in un post sul suo social Truth accusandoli di slealtà e di giocare “con la vita del popolo americano”.