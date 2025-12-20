Donne e minori vittime di violenza, a Vasto inaugurata “Una Stanza Tutta Per Sé”: i dettagli
Inaugurata a Vasto una sala d'ascolto per vittime di violenza e abusi, realizzata dalla Polizia di Stato di Chieti e Soroptimist Club.
È stata inaugurata questa mattina una nuova sala d’ascolto dedicata alle vittime di violenze e abusi presso il Commissariato di P.S. di Vasto. L’iniziativa, realizzata dalla Polizia di Stato di Chieti con il contributo del Soroptimist International Club di Chieti, è rivolta in particolare a donne e minori appartenenti alle fasce più deboli della società.
Un progetto per accogliere e sostenere le vittime
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la stanza, denominata “Una Stanza Tutta Per Sé” in omaggio al celebre saggio di Virginia Woolf, è stata pensata per offrire un ambiente protetto e confortevole alle persone che hanno subito violenze o abusi. L’obiettivo è quello di garantire un luogo sicuro dove le vittime possano raccontare la propria esperienza agli investigatori, supportate anche dalla presenza di psicologi qualificati.
L’inaugurazione ufficiale e le presenze istituzionali
La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina presso il Commissariato di P.S. di Vasto e ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni. Erano presenti il Questore Leonida Marseglia, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, la dottoressa Silvia Di Nunzio, e la Presidente del Soroptimist International Club di Chieti, Gabriella De Gregorio. Tutti hanno sottolineato l’importanza di offrire strumenti concreti per sostenere chi si trova in situazioni di particolare fragilità.
Un ambiente accogliente per facilitare la denuncia
La nuova sala è stata arredata e ristrutturata con particolare attenzione per creare un’atmosfera calda e accogliente. Questo ambiente è stato pensato per mettere a proprio agio le vittime, facilitando così il difficile momento della denuncia di abusi o violenze subite. La presenza di psicologi durante l’ascolto rappresenta un ulteriore supporto, offrendo alle persone coinvolte la forza necessaria per affrontare il percorso giudiziario e personale.
Il ruolo del Soroptimist International Club di Chieti
Il Soroptimist International Club di Chieti ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questa iniziativa, contribuendo sia alla ristrutturazione che all’arredamento della stanza. Non si tratta della prima esperienza di questo tipo: già nel novembre 2023 il Club aveva promosso la creazione di un’analoga sala d’ascolto presso la Questura di Chieti, confermando così il proprio impegno costante nella tutela delle fasce più deboli.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.