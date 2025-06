Droga fatta volare dalla finestra a Torino nel quartiere San Salvario, due uomini arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Torino per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere San Salvario, dove la Polizia di Stato ha scoperto un’attività illecita in un appartamento.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. San Paolo hanno arrestato un cittadino colombiano di trentaquattro anni e un ventenne italiano. L’indagine è partita da una soffiata che indicava un’attività di spaccio in un appartamento del quartiere San Salvario. Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato il colombiano in compagnia di altre persone.

Il blitz e la scoperta della droga

Gli agenti sono saliti nell’alloggio, avvertendo un forte odore di marijuana provenire dall’appartamento. Dopo aver bussato alla porta, l’uomo all’interno ha cercato di guadagnare tempo per disfarsi della droga. Uno dei poliziotti, che monitorava dall’esterno, ha visto lanciare dal balcone un sacchetto contenente una ventina di grammi di cocaina e altrettanti di marijuana.

Sequestro e arresti

Una volta entrati in casa, gli agenti hanno trovato altre piccole quantità di cannabis e cocaina. Sul tetto dell’edificio adiacente, i poliziotti hanno recuperato un’ulteriore busta contenente circa 560 grammi di droga di vario tipo (ecstasy, marijuana e ketamina) e 22 flaconcini di THC. La Procura della Repubblica di Torino ha convalidato l’arresto; il G.I.P. ha disposto la custodia cautelare in carcere per il colombiano e gli arresti domiciliari per l’italiano.

Fase delle indagini

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati fino alla sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA