Duro scontro tra Senaldi e Padellaro su Giorgia Meloni a In Onda: "Hai dei problemi?”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Scontro televisivo a distanza tra i giornalisti Pietro Senaldi e Antonio Padellaro, che nel corso di In Onda, trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e Marianna Aprile, non se le sono mandate a dire confrontandosi sul tema della linea politica del Governo Meloni. Reazione sorpresa di Padellaro: “Hai dei problemi?”.

Scontro tv tra Senaldi e Padellaro

Discussione accesa nella prima serata di ieri – sabato 12 luglio 2025 – nel corso della puntata di In onda, programma televisivo di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

Nel corso della puntata di ieri erano presenti come ospiti il giornalista e opinionista, direttore del quotidiano Libero, Pietro Senaldi (in collegamento), e lo scrittore e giornalista Antonio Padellaro, presente invece in studio.

IPA Marianna Aprile e Luca Telese, conduttori di In Onda, trasmissione nella quale Pietro Senaldi e Antonio Padellaro si sono scontrati parlando di Giorgia Meloni

Durante la puntata Marianna Aprile, parlando dei dazi imposti da Trump all’Unione Europea, ha mostrato una grafica inerente i commenti politici arrivati su Giorgia Meloni, apparentemente non positivi, sebbene Pietro Senaldi fosse di parere opposto.

Il commento di Pietro Senaldi sulla Meloni

Mostrando una grafica a schermo, Marianna Aprile ha sottolineato di come il senatore Claudio Borghi, parlando della politica della premier sui dazi, abbia detto: “Ha sbagliato Meloni, doveva trattare direttamente con Trump, non bisognava lasciare l’Europa libera di negoziare visti i risultati”.

Una frase che a Pietro Senaldi sembra però positiva, perché a suo avviso ciò che intendeva Borghi era: “Se Giorgia Meloni prende in mano la questione, forse può essere più efficace dell’Europa”.

“Lui dice che Meloni è un leader più efficace dell’Europa – ha aggiunto Senaldi – Non mi sembra razionale criticare Meloni dicendo che il nostro premier ha buoni rapporti con gli Stati Uniti. Se non ce li avesse, sarebbe crocifissa per non averli”.

La polemica a In onda

A questo punto cerca di intervenire Antonio Padellaro, dicendo “va bene tutto, apriamo anche a Borghi”, facendo inspiegabilmente adirare Senaldi, che scatta gridando “no, non va bene tutto, Antonio, questo è il problema”.

“Tu dici tutto quello che ti passa per la testa, ma non va bene tutto Antonio – ha aggiunto Senaldi a un Padellaro visibilmente confuso – Bisogna dire le cose come stanno, capisci?”. Un attacco continuato anche davanti ai tentativi di Marianna Aprile di lanciare il superspot.

Il tutto fino a quando Padellaro, sorpreso dalla reazione del suo interlocutore, non ha chiesto: “Ma hai dei problemi?”, scatenando l’ira di Senaldi, che ha risposto: “Tutti quelli che non sono d’accordo con te hanno dei problemi”. Uno scambio surreale, interrotto solo dalla pubblicità lanciata dalla conduttrice.