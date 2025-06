Entra in un bar a Bolzano e rapina la compagna accusandola di tradimento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato un uomo per rapina a Bolzano. In Via Roma. Una donna è stata aggredita e derubata dal suo compagno, che è stato successivamente catturato dalle forze dell’ordine.

La chiamata d’emergenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di una donna, che ha riferito di essere stata picchiata e derubata nei pressi di Via Roma. Gli agenti sono giunti prontamente sul posto, prestando immediato soccorso alla vittima, visibilmente impaurita e in lacrime.

Il racconto della vittima

La donna ha raccontato agli agenti che il suo compagno l’aveva aggredita mentre era seduta in un bar. L’uomo si era avvicinato accusandola di tradimento e, nonostante i tentativi della donna di calmarlo, aveva continuato con un atteggiamento irruento e violento. La situazione è degenerata quando l’uomo ha cercato di condurla in una zona più isolata.

L’aggressione e il furto

Spaventata, la donna ha rifiutato di seguirlo, ma il compagno l’ha afferrata per una mano, tentando di strapparle il cellulare. La giovane è riuscita a sottrarsi alla presa, ma è stata colpita da una gomitata sulla spalla e derubata della borsa. L’uomo si è poi dato alla fuga.

L’intervento della Polizia

La donna, dolorante e impaurita, ha chiesto aiuto alla reception di un hotel, che ha contattato il 112. Mentre un equipaggio della Squadra Volante si occupava delle cure della donna e del suo accompagnamento presso il locale nosocomio, dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in due giorni, un altro equipaggio ha iniziato le ricerche dell’aggressore.

L’arresto

Le ricerche si sono concluse positivamente poco dopo con la cattura dell’uomo, trovato ancora in possesso della borsa, dei documenti e del cellulare della donna. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato identificato come D.E.M. S.E., classe 1991, cittadino marocchino, richiedente asilo politico, pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, nonché per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le conseguenze legali

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di rapina e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

