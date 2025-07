Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Complicato intervento di emergenza eseguito nel pomeriggio di oggi nella valle del Lago di Pilato, nel gruppo dei Sibillini, dove un alpinista è precipitato per circa 20 metri mentre affrontava la via “Gigliotti- Marchini” sul Pizzo del Diavolo. L’uomo ha perso l’appiglio durante l’arrampicata, cadendo sotto la sosta del compagno di cordata e riportando traumi agli arti inferiori. Sul posto è intervenuto l’elicottero Icaro 02, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas), che è stato verricellato, da 85 metri, fino al ferito per prestare le prime cure e procedere con il recupero. L’alpinista è stato elitrasportato all’Ospedale regionale di Torrette ad Ancona per ulteriori accertamenti. Il compagno di cordata, illeso, è stato raggiunto da una squadra di terra del Soccorso Alpino partita da Forca di Presta (Ascoli Piceno).