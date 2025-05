Evade e si ubriaca, 43enne arrestato a Genova: dove lo ha intercettato la polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sanzione per ubriachezza a Genova. Un 43enne marocchino è stato fermato per evasione mentre si trovava in stato di ebbrezza in via Gramsci.

Arresto in via Gramsci

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Cornigliano, durante un controllo di routine, hanno riconosciuto l’uomo, noto per precedenti di vario genere, stazionare presso una fermata dell’autobus. L’uomo, che mostrava evidenti difficoltà nella deambulazione, è stato identificato come sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ubriachezza manifesta

Palesemente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, il 43enne è stato fermato e accompagnato in Questura. Qui è stato formalmente arrestato per evasione e sanzionato per ubriachezza manifesta. L’uomo era stato recentemente sottoposto agli arresti domiciliari dal Tribunale di Genova.

Attesa per la direttissima

Dopo l’arresto, il soggetto ha atteso la direttissima, prevista per questa mattina. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il portale ufficiale della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA