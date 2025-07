Ex Miss Italia Francesca Bergesio minacciata di stupro, nuovo incubo stalker: il suo sfogo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuove minacce social a Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 finita di nuovo nel mirino di un hater che gli inviava messaggi di minacce come “So dove abiti, ti lego al letto e ti stupro“. Un nuovo caso dopo quello denunciato nel 2023, che si è concluso pochi giorni fa con la condanna a 3 tre mesi di un altro odiatore da tastiera. “Minacce gratuite, codarde”, dice la modella ventenne, che racconta anche di essere stata vittima di bullismo quando andava a scuola.

L’ex Miss Italia Francesca Bergesio ha denunciato un nuovo caso di minacce di nei suoi confronti.

Minacce di stupro che un hater le inviava via social dietro falso nome. “Ti stupro, vorrei incatenarti al letto”, è uno dei messaggi che le mandava.

Si tratta di un 26enne residente in provincia di Catania, identificato dalla polizia postale. Nelle scorse ore la Procura di Asti gli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini, l’accusa è minacce aggravate.

Un nuovo caso che segue quello del 2023, le ripetute minacce online inviate a Bergesio poco dopo la sua elezione a Miss Italia.

Per quella vicenda lo scorso 3 luglio un 32enne bresciano ha patteggiato una condanna a tre mesi, convertiti in 180 ore di lavori di pubblica utilità.

Lo sfogo di Miss Italia 2023

“Minacce gratuite, codarde, nascoste dietro uno schermo”. Così Francesca Bergesio racconta al Corriere della Sera il nuovo incubo che sta vivendo.

Minacce di morte e di violenza sessuale, spiega, rivolte non solo a lei ma anche alla sua famiglia e al padre in particolare, il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio.

L’ex Miss Italia dice di aver deciso di denunciare l’autore delle minacce “non perché io sono la vittima e lui il colpevole ma perché restare in silenzio significa accettare“.

“All’inizio- rivela – ho avuto paura. Poi però ho capito che non dovevo lasciarla vinta a chi confonde la libertà con il diritto di ferire il prossimo. Soprattutto se da dietro uno schermo”.

Di fronte alle nuove minacce ricevute, la 20enne non ha esitato a denunciare, a differenza del caso del 2023: “Questa volta sapevo che cosa fare e come comportarmi”.

Ad aiutarla la consapevolezza di non essere sola, a partire dal sostegno dei genitori.

“Non sono nata coraggiosa però forse sto imparando a diventarlo. Lo devo – aggiunge – alle persone che camminano al mio fianco ogni giorno”.

Bullismo alle superiori

Francesca Bergesio racconta anche di essere stata vittima di bullismo a scuola per la sua altezza.

“Sono cresciuta a Cervere, un paese di appena 2300 abitanti. Nei primi anni delle superiori ero molto alta per la mia età. Quello che poi è diventato un pregio”.

Francesca Bergesio sottolinea poi l’importanza di denunciare e di affrontare pubblicamente i temi del bullismo e della violenza di genere.

“Parlare di questi episodi – dice – è necessario non per dare visibilità all’odio, ma per ricordare che abbiamo tutti un ruolo da giocare: educare, sensibilizzare, proteggere. La libertà non deve diventare un’arma”.