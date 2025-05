Fabrizio Corona ritorna sul delitto di Garlasco: l'inseguimento di Stefania Cappa dopo l'incontro con il padre

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Come previsto, al delitto di Garlasco l’ex paparazzo Fabrizio Corona dedicherà un nuovo speciale del suo format Falsissimo. Dopo essere stato ripreso durante un incontro con Ermanno Cappa, infatti, sul suo profilo Instagram è spuntato un teaser del nuovo episodio in cui lo vediamo rincorrere Stefania Cappa. C’è di più: Corona, infatti, ha raggiunto Andrea Sempio nella sua abitazione ma è stato bloccato dai carabinieri.

Fabrizio Corona insegue Stefania Cappa

In un video postato venerdì 30 maggio Fabrizio Corona punta l’obiettivo del suo telefono su una donna in fuga. È Stefania Cappa, cugina di primo grado di Chiara Poggi e sorella gemella di Paola. Da quel che si evince, ciò sarebbe avvenuto subito dopo l’incontro con il padre della ragazza, Ermanno Cappa, in piazza Gae Aulenti a Milano.

“Perché la figlia corre? Eh? Perché corre sua figlia?”, dice Corona nel video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Poi si lancia all’inseguimento e chiama la ragazza a gran voce: “Stefania! Non scappare!”. Il video si blocca e in sovrimpressione compare l’annuncio della seconda parte dello speciale su Garlasco del suo format Falsissimo.

Perché Corona punta su Stefania Cappa? Nel primo episodio dello speciale su Garlasco, ricordiamo, Fabrizio Corona ha rivelato di essere a conoscenza di elementi che collocherebbero almeno quattro persone sulla scena dell’omicidio di Chiara Poggi.

Tra queste ci sarebbero Andrea Sempio, Paola Cappa e Stefania Cappa. Ma l’ex paparazzo ha annunciato importanti novità che verranno rivelate nel prossimo appuntamento: Corona ha invitato i suoi follower a collegarsi al suo canale YouTube con tanto di data e orario.

Le nuove rivelazioni su Garlasco a Falsissimo

Lunedì 2 giugno alle 21 sarà online la seconda parte dello speciale Garlasco di Falsissimo. Nel frattempo, infatti, Corona non ha smesso di condurre la sua personale inchiesta sul delitto di Chiara Poggi arrivando a comparire di fronte alla Procura di Pavia il 20 maggio, quando all’interno si trovava Alberto Stasi.

Lo stesso giorno sarebbe dovuto comparire anche Andrea Sempio, ma i suoi avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia si sono appellati a un vizio di forma presente nell’invito del pm per non presentarsi con il loro assistito. In contemporanea, a Venezia, è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara. Ma cosa troveremo nel nuovo episodio di Falsissimo dedicato alla vicenda?

In calce al video dell’inseguimento di Stefania Cappa Fabrizio Corona annuncia di aver intervistato “tutti i protagonisti” legati al caso, compresi Andrea Sempio, Ermanno Cappa e soprattutto Gianni Bruscagin, il super testimone ascoltato da Le Iene che ha rivelato dettagli su Stefania Cappa relativi al giorno dell’omicidio.

Infine, Fabrizio Corona dichiara di aver incontrato “figure interne alla famiglia Cappa” che lo avrebbero “aiutato a ricostruire il vero movente dell’omicidio di Chiara Poggi”.

L’incontro con Andrea Sempio

C’è di più. Oltre all’incontro con Ermanno Cappa e all’inseguimento di Stefania Cappa, in un altro video postato sui social Fabrizio Corona documenta il suo incontro con Andrea Sempio.

Nel filmato vediamo l’ex paparazzo arrivare di fronte all’abitazione dell’indagato, a Voghera, per incalzarlo con le domande: “Andrea, la gente si aspetta la verità. Posso farti una sola domanda?”. Sempio esce dal cancello e non risponde. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri: “Il diritto alla giustizia ci deve essere”, insiste Corona, che poi si rivolge ai carabinieri.

“Che reato stiamo commettendo?”, chiede l’ex paparazzo mentre Sempio si allontana. Il carabiniere si frappone tra lui e Sempio, Corona insiste ancora: “Che reato stiamo commettendo”. Poi il filmato si ferma e, di nuovo, compare l’invito a sintonizzarsi su Falsissimo il 2 giugno. In calce al filmato leggiamo: “Come mai Andrea Sempio, nel 2017 rilasciava interviste a tutti con tono spavaldo e aggressivo e oggi invece non parla più?”.