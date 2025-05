Delitto di Garlasco, Angela Taccia avvocata di Andrea Sempio denuncia i post rubati dai social: legale furiosa

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Angela Taccia, uno dei legali di Andrea Sempio, si è sfogata ai microfoni di Alberto Matano a La vita in diretta. Da giorni, infatti, vengono pubblicate delle foto dell’avvocata in felpa e jeans, accompagnate da commenti poco lusinghieri. “Qualcuno guardi il mio lavoro, non la mia felpa”: questo appello che l’avvocato ha lanciato ai microfoni di Rai 1 dopo il suo lungo sfogo.

La legale di Andrea Sempio a La vita in diretta

L’avvocata Angela Taccia, che insieme al legale Massimo Lovati si occupa della difesa di Andrea Sempio, oggi indagato nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non ci sta.

Recentemente i riflettori sono stati puntati sulla giovane legale che, oltre a difendere Sempio, è anche una sua amica di vecchia data.

Angela Taccia: uno degli scatti “rubati” durante la perquisizione a sorpresa a casa di Sempio

In effetti, il suo post su Instagram, attraverso il quale aveva annunciato una “guerra dura senza paura” nei confronti della Procura, scegliendo di non presentarsi, con suo assistito, all’interrogatorio fissato per il 20 maggio, ha fatto discutere.

Tuttavia, l’avvocata ha preso la parola il 26 maggio a La vita in diretta e, ai microfoni di Alberto Matano, ha commentato l’accaduto.

Taccia ha innanzitutto ricordato che il post è stato pubblicato sul suo profilo Instagram privato.

“È un proverbio, quindi non ho commesso nessun illecito deontologico, tanto che l’ordine degli avvocati non mi ha mai ripreso”, ha affermato Taccia.

Lo sfogo di Angela Taccia: “Escono ovunque le mie foto in jeans e felpa”

L’avvocato di Andrea Sempio si è poi lasciata andare a uno sfogo in merito a quanto sta accadendo recentemente.

Diverse foto che ritraggono Angela Taccia in abbigliamento informale sono infatti state pubblicate sul web, accompagnate da relativi commenti poco lusinghieri.

“Ho visto mie foto in jeans e felpa, ma invece di dire che il giorno della perquisizione alle sei del mattino ero puntuale dal mio assistito ci stiamo soffermando su jeans e felpa”, ha puntualizzato la legale.

“Qualcuno guardi il mio lavoro”

Lo sfogo di Angela Taccia non si è fermato: l’avvocato di Andrea Sempio ha infatti proseguito invitando a giudicare il suo operato, non il suo abbigliamento.

“Non vorrei farla vittima, però sono giovane, donna, e guarda caso escono ovunque le mie foto in jeans e felpa durante una perquisizione, un blitz”, ha ribadito, per poi aggiungere: “Qualcuno guardi il mio lavoro, non la mia felpa”.