Femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino, fermato l'ex marito: osservava il cadavere da una panchina

È ancora vivo l’orrore consumatosi a Tolentino, in provincia di Macerata. Le urla che hanno accompagnato il femminicidio di Gentiana Hudhra, 45 anni, resteranno a lungo nei ricordi di chi ha assistito alla tragedia. A dare voce allo sgomento è il sindaco Mauro Sclavi, intervenuto dopo l’arrivo dei carabinieri: “La città è sotto choc”. Secondo la ricostruzione, la donna sarebbe stata uccisa dall’ex marito nel parco di viale Benadduci a coltellate. Dopo averla uccisa l’uomo avrebbe osservato il cadavere seduto su una panchina.

Femminicidio a Tolentino: la ricostruzione

Verso le 20 di sabato 14 giugno a Tolentino, Macerata, Gentiana Hudhra stava camminando lungo viale Benadduci per andare al lavoro. La donna, 45 anni, lavorava come badante e stava andando a coprire il turno di notte.

In quel momento l’ex marito, 55 anni, sarebbe arrivato in monopattino. Secondo Il Resto del Carlino tra i due sarebbe scoppiata una lite. Poi l’uomo avrebbe estratto il coltello e avrebbe iniziato a colpire la donna.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Femminicidio a Tolentino (Macerata). Gentiana Hudhra, 45 anni, è stata uccisa a coltellate mentre andava al lavoro. I carabinieri hanno arrestato l’ex marito, 55 anni

Gentiana, ormai esanime, sarebbe crollata a terra e l’uomo avrebbe continuato ad infierire sulla vittima prendendola a calci. In quel momento una testimone, che si trovava di fronte al bar Chinatown, avrebbe notato la scena e avrebbe chiamato i carabinieri. Secondo il suo racconto il 55enne, dopo aver ucciso l’ex moglie, si sarebbe seduto su una panchina di fronte a quel corpo senza vita e avrebbe detto: “Ho fatto quello che dovevo“.

Quando i carabinieri di Macerata e Tolentino sono giunti sul posto, in effetti, avrebbero trovato il presunto omicida seduto sulla panchina. Quindi i militari lo hanno portato in caserma. I tentativi di rianimare la donna da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili.

Chi era Gentiana Hudhra

Gentiana Hudhra aveva 45 anni ed era di nazionalità albanese. Madre di due figli di 21 e 23 anni, lavorava come badante. Secondo Ansa si era separata dal marito nel 2022. L’uomo sarebbe affetto da disturbi psichiatrici ma alle autorità non risulterebbero denunce per stalking né violenza.

Il ricordo della vittima è tutto nelle parole di Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino. Le riporta Il Resto del Carlino: “La città è sotto choc e si stringe ai figli e alla famiglia di Gentiana: siamo impazziti, in una settimana troppo dolore”.

Sclavi fa riferimento alla morte di Gessica Vulpe, la 15enne travolta ed uccisa da un camion solo pochi giorni fa. “Gentiana era una brava persona, una badante amata e benvoluta”, conclude il primo cittadino.

Le indagini

Le autorità hanno transennato l’intera area interessata dall’aggressione per favorire i rilievi. Le indagini sono in corso e sono coordinate dal pm Enrico Riccioni Procura di Macerata. Chi indaga dovrà ricostruire le dinamiche del femminicidio ma anche il contesto che ha portato alla tragedia.

Per questo le forze dell’ordine ascolteranno tutti i testimoni, dal momento che la donna è stata uccisa in un orario e in punto in cui il parco era piuttosto frequentato.