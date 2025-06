Travolti da un furgone dell'Apm a Tolentino vicino Macerata: morta la ragazza, grave un ragazzo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un furgoncino dell’Apm, azienda pluriservizi di Macerata, ha investito due giovani a Tolentino, con la ragazza che è morta sul colpo e il ragazzo in gravi condizioni. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio: sul posto vigili urbani e 118. Si indaga sulla dinamica e sulle responsabilità del conducente.

Tolentino, la vittima aveva 15 anni

L’incidente è avvenuto a Tolentino, in provincia di Macerata, intorno alle 18.10 di sabato 7 giugno, in zona contrada Pace.

La vittima è una ragazza di soli 15 anni, come riportato da Il Resto del Carlino. La giovane, insieme a un coetaneo, stava attraversando la strada nei pressi del cinema Giometti, dirigendosi verso il centro commerciale Oasi.

Investiti da un furgone della pluriservizi di Macerata

I due avevano appena parcheggiato il motorino e tenevano ancora i caschi in mano, quando sono stati travolti da un furgoncino bianco, mezzo in dotazione all’Apm, azienda che ha in gestione diversi servizi pubblici nel Maceratese.

Secondo quanto emerso, l’adolescente sarebbe deceduta sul colpo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, allertati dai numerosi passanti presenti, per lei non c’è stato nulla da fare.

Grave l’altro ragazzo

Il ragazzo che l’accompagnava è stato trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, con l’eliambulanza, in condizioni critiche.

La Polizia locale, giunta sul posto, ha eseguito i rilievi, chiuso il tratto di strada e regolato il traffico, mentre molti curiosi si sono radunati nella zona, normalmente molto affollata.

I dati degli incidenti stradali

I dati degli incidenti stradali in Italia sono in crescita negli ultimi anni. Nel 2024 è stato registrato un aumento in tal senso: nei primi sei mesi, l’Istat ha stimato 80.057 incidenti con feriti (+0,9%), 107.643 feriti (+0,5%) e 1.429 vittime (+4%) .

Eurostat ha rilevato, per l’Italia, un tasso di 52 vittime per milione di abitanti nel 2023, superiore alla media UE di circa 46 per milione. Sono numeri che suggeriscono un quadro critico, con una mortalità persistente e un urgente bisogno di interventi di prevenzione e miglioramento della sicurezza stradale.

In aggiornamento