Femminicidio Sara Campanella, Stefano Argentino aiutato dalla mamma a fuggire dopo l'omicidio: la rivelazione

La madre di Stefano Argentino avrebbe cercato di aiutare il figlio a scappare dopo l’omicidio di Sara Campanella. È uno degli ultimi elementi emersi sul femminicidio della studentessa 22enne, uccisa a coltellate per strada a Messina dal collega, che da due anni manifestava attenzioni morbose sulla vittima.

La confessione dell’omicidio di Sara Campanella

Argentino ha confessato di aver ucciso la studentessa durante l’interrogatorio di garanzia di circa due ore, ammettendo i fatti contestati dalla procura, senza però fornire spiegazioni specifiche su cosa lo abbia spinto ad accoltellare Sara Campanella.

Come riportato da Ansa, il 26enne ha raccontato ai pm di aver avvicinato, il giorno dell’omicidio, la collega di università per avere notizie su un’operazione a cui si era sottoposta e per chiederle perché non avesse riposto a un messaggio che lui le aveva mandato a gennaio, ricevendo, secondo quanto ha affermato, una reazione fredda e indifferente.

Fonte foto: IPA

La fermata del bus in viale Gazzi a Messina, dove Stefano Argentino ha ucciso a coltellate Sara Campanella

La convalida del fermo

Per Argentino il gip Eugenio Fiorentino ha firmato la convalida del fermo e disposto la misura cautelare in carcere.

“Non so dire se è pentito. Nessuno glielo ha chiesto in verità”, ha dichiarato l’avvocato Raffaele Leone, che ha assistito il 26enne nell’interrogatorio, affermando che “è continuamente tornato sul suo rapporto con la vittima anche quando non era attinente alle domande”.

Davanti ai pm Argentino non ha parlato nel dettaglio dell’aggressione, ma si è limitato a dire di essere scappato perché non sapeva cosa fare.

“Era lucido ma molto frastornato dalla vicenda. Ha raccontato di averla avvicinata solo per parlarle. Dopo il delitto è andato nel posto più ovvio, una casa dei suoi”, ha detto ancora l’avvocato Leone, che ha comunicato di rinunciare al mandato ricevuto dalla famiglia di Argentino.

Il tentativo della madre di Stefano Argentino

Tra gli elementi sul femminicidio riportati nel provvedimento di convalida del fermo, il gip ha scritto inoltre che dopo il delitto la madre di Stefano Argentino avrebbe tentato di aiutare il figlio a fuggire.

“È stato acquisito un biglietto, – si legge – scritto dalla madre dell’indagato, nel quale la donna faceva riferimento alla necessità di allontanarsi per un po’, con la scusa di curarsi, nonostante dai successivi accertamenti non risultassero suoi particolari problemi di salute. Dietro l’allontanamento si nascondeva la volontà della donna di aiutare il figlio a non farsi trovare”.