Fermato a Catania con il bagagliaio pieno di farmaci, 28enne nei guai: scoperta la provenienza dei medicinali

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Magazziniere denunciato a Catania per aver sottratto farmaci dal valore di 800 euro. L’uomo di 28 anni è stato fermato per furto di medicinali soggetti a prescrizione medica, che intendeva rivendere a terzi.

Il controllo di routine e la scoperta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nel quartiere Nesima di Catania. Gli agenti della squadra volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un’attività di pattugliamento notturno, hanno fermato un’auto nei pressi della cittadella universitaria per un controllo di routine. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 28 anni, di origine romena, il cui comportamento nervoso ha insospettito i poliziotti.

Il ritrovamento dei farmaci

Gli agenti, notando il tremore dell’uomo alla richiesta di documenti, hanno deciso di approfondire il controllo, estendendolo all’interno del veicolo. Nel portabagagli dell’auto è stato rinvenuto un ingente quantitativo di farmaci soggetti a prescrizione medica. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha ammesso di essere un dipendente di una farmacia e di aver rubato i farmaci a causa di problemi economici, con l’intenzione di rivenderli a terzi.

La denuncia della titolare della farmacia

I poliziotti hanno contattato la titolare della farmacia, che ha confermato l’ammanco di parecchie scatole di medicinali per un valore economico di oltre 800 euro. La donna ha presentato formale denuncia per il furto subito, contribuendo così all’azione legale contro il magazziniere.

Le conseguenze legali

Per quanto accaduto, il 28enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Va ricordato che, in base alla legge, l’indagato gode della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. L’episodio mette in luce i rischi legati alla vendita illegale di farmaci, che possono avere gravi conseguenze per la salute dei consumatori.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda, è possibile consultare il sito della Polizia di Stato o seguire gli aggiornamenti sui media locali di Catania.

Fonte foto: ANSA