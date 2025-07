Finisce in un canale con lo scooter a Terralba vicino Oristano, 17enne trovato morto dopo ore di ricerche

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragico incidente a Terralba, poco distante da Oristano, dove un giovane 17enne è finito in un canale con il suo scooter dopo aver perso il controllo del mezzo. Le ricerche si sono concluse dopo qualche ora dall’allarme dato dai genitori, preoccupati perché il ragazzo non rincasava: il cadavere è stato avvistato da alcuni passanti. Sono in corso le indagini per scoprire le cause del sinistro.

17enne finisce con lo scooter in un canale

Tragedia a Terralba, in provincia di Oristano, dove in ragazzo di 17 anni, M. L., è morto dopo un incidente avvenuto all’alba di sabato 26 luglio.

Stando ad una prima ricostruzione del tragico sinistro, il 17enne stava percorrendo via Rio Mogoro sul suo scooter. Tuttavia, mentre procedeva, avrebbe perso il controllo del mezzo. Le cause di questa perdita di controllo non sono però ancora note.

Il sinistro si è verificato a Terralba

Purtroppo, lo scooter è finito fuori dalla carreggiata e il giovane è precipitato in un canale,il rio Mogoro, che attraversa Terralba.

Tragedia a Terralba (Oristano): le ricerche

L’incidente di cui il 17enne è rimasto vittima non è stato scoperto subito.

I familiari, alcune ore dopo il sinistro, hanno dato l’allarme in quanto preoccupati dal fatto che il giovane non aveva fatto ritorno a casa.

Dopo l’allarme, sono partite le ricerche del ragazzo, ricerche che si sono concluse dopo qualche ora. Nella mattinata del 24 luglio intorno alle 8, infatti, il corpo del 17enne è stato notato da alcuni passanti.

Anche lo scooter del giovane è stato ritrovato e, successivamente, recuperato.

L’intervento dei soccorsi

Subito dopo il ritrovamento del corpo del 17enne, i sanitari sono immediatamente intervenuti. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Il giovane era infatti già morto.

Mente la comunità di Terralba è ancora sotto shock a causa della tragedia, i Carabinieri proseguono con le indagini per scoprire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le Forze dell’Ordine stanno cercando di capire se il giovane sia rimasto coinvolto in un sinistro autonomo o se altri mezzi siano stati coinvolti.