Sei fogli di via obbligatori ad Adrano, dove un gruppo di fan di un cantante neomelodico ha invaso una strada per girare un videoclip senza autorizzazione. L’assembramento ha creato un pericolo per la sicurezza pubblica.

Intervento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Alcara Li Fusi, una delle arterie più trafficate di Adrano. Un folto gruppo di persone, a bordo di una ventina di scooter e due auto, si era radunato per partecipare alle riprese di un videoclip musicale. L’iniziativa, tuttavia, non era stata autorizzata, e la presenza di così tanti veicoli ha attirato l’attenzione degli agenti del Commissariato locale.

Fuga e pericolo per la sicurezza

Alla vista della volante della Polizia, i giovani sui mezzi a due ruote hanno cercato di dileguarsi, sfrecciando a tutta velocità tra le auto e prendendo direzioni diverse, anche contromano. Questa fuga improvvisa ha creato un serio pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada, in particolare dei pedoni, considerata la presenza di molte abitazioni, attività commerciali e due istituti scolastici lungo la via.

Controlli e precedenti penali

I poliziotti hanno fermato le due autovetture per controllare i nove soggetti a bordo e comprendere la situazione. Le persone fermate, tutte provenienti da Catania, hanno spiegato di trovarsi ad Adrano per girare un video musicale da pubblicare su un noto social network. Dai controlli eseguiti, è emerso che sei componenti del gruppo avevano precedenti penali per reati di particolare allarme sociale, tra cui associazione mafiosa, omicidio, reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti.

Provvedimenti della Questura di Catania

Le modalità di svolgimento dell’iniziativa e l’assembramento non autorizzato hanno rappresentato un serio pericolo per il mantenimento della sicurezza pubblica. Pertanto, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno trasmesso tutte le risultanze dell’attività di controllo alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catania, proponendo l’adozione del foglio di via obbligatorio dalla città di Adrano.

Conclusioni

A conclusione dell’attività istruttoria, il Questore di Catania ha emesso sei fogli di via obbligatori, con cui è stato fatto divieto ai sei pregiudicati catanesi di tornare nella città di Adrano per un periodo di 2 anni. Questo provvedimento mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi simili.

