Francesco Totti in Russia con un mega cachet, l'ex calciatore della Roma avrebbe guadagnato almeno un milione

Fa discutere la partecipazione di Francesco Totti all’International Rb Award in Russia. L’ex calciatore, invitato alla manifestazione sportiva come ospite d’onore, avrebbe guadagnato una cifra a sei zeri. “Vado in Russia in quanto uomo di sport”, ha dichiarato Totti, ma sui social si è scatenata la polemica.

Francesco Totti in Russia, cachet da capogiro: quanto ha guadagnato

Tra le critiche, Francesco Totti è arrivato in Russia insieme al figlio Christian per prendere parte all’International Rb Award come ospite d’onore.

L’ex capitano della Roma non ha rinunciato all’invito, nonostante il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, e all’arrivo all’aeroporto di Mosca è stato accolto con entusiasmo dai fan locali.

Fonte foto: IPA

Uno scatto di Francesco Totti

Secondo quanto riportato dal quotidiano russo Vedomosti, Totti avrebbe ricevuto un compenso a sei zeri, dunque almeno un milione di euro, per la sua partecipazione all’evento.

Polemiche per la presenza di Totti in Russia: “Uomo di sport, non politico”

La scelta dell’ex calciatore ha sollevato numerose critiche, sia sui social media sia da parte di esponenti politici.

Il coordinatore romano di +Europa, Andrea Massaroni, ha parlato di “sorpresa e rammarico” e aveva chiesto a Totti di rinunciare alla trasferta. Una richiesta che, però, è rimasta senza risposta.

Prima della partenza, Francesco Totti aveva espresso la propria posizione in merito.

“Vado in Russia in quanto uomo di sport, non da politico o diplomatico“, ha chiarito. “Ho sempre promosso i valori dello sport nel mondo, prima da calciatore e ora in una nuova veste. Non avrei problemi ad andare a Kiev per gli stessi motivi”.

I precedenti: i vip italiani e il rapporto con la Russia

Quello di Francesco Totti non è un caso isolato. Già nel 2023 aveva fatto discutere la partecipazione del cantante Pupo alla manifestazione musicale Road to Yalta, sempre in Russia.

All’epoca, il cantante era stato criticato e definito “amico di Putin”. In seguito alle polemiche, Pupo aveva infine deciso di rinunciare alla partecipazione al festival.

Sono molti, infatti, gli artisti italiani apprezzati nell’Est Europa. Tra i più noti, oltre a Pupo, figurano anche Al Bano, i Ricchi e Poveri e Toto Cutugno.