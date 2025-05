“Fuori i soldi o ti buchiamo!”, rapinato in casa a San Giovanni in Persiceto: catturati i tre giovani ladri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre giovani sono stati arrestati nel Bolognese per rapina aggravata ai danni di un anziano a San Giovanni in Persiceto. L’episodio si è verificato il 24 febbraio scorso, quando un 85enne ha chiamato il 112 dopo essere stato derubato in casa da tre individui armati.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 20enne e un 17enne nati in Marocco e un 28enne nato a Bologna. I tre sono stati indagati dalla Procura della Repubblica di Bologna per rapina aggravata in concorso.

La dinamica della rapina

Alle ore 13:10 del 24 febbraio, l’anziano ha riferito di essere stato allarmato da un tonfo provocato da due soggetti che si erano introdotti in casa sua da un balcone. I malviventi erano armati: uno impugnava un paio di forbici, l’altro un coltello. Sotto minaccia di frasi del tipo “Fuori i soldi o ti buchiamo!”, l’anziano è stato costretto a consegnare 400 euro in contanti, due orologi da polso e le chiavi dell’auto. Un terzo giovane faceva da palo all’ingresso.

Indagini e arresti

Grazie alla testimonianza dell’anziano e ad altre prove raccolte, i Carabinieri hanno identificato i presunti responsabili. La notizia di reato è stata comunicata alla Procura della Repubblica di Bologna, che ha emesso la misura cautelare in carcere per i tre soggetti.

