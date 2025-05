Furto di oro a Como e fuga sull'autostrada A9 terminata con uno schianto, 4 uomini arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone sono state arrestate a Como per furto di denaro e oro da un’auto parcheggiata. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha coordinato l’arresto di quattro soggetti responsabili della sottrazione con destrezza di denaro contante, pari a 1400 euro, e di lamine d’oro per un totale di 260 grammi da un’autovettura in via Borgovico a Como.

La dinamica del furto

Il commerciante, dopo aver parcheggiato l’auto per una breve commissione, ha notato che alcune persone si erano introdotte nel veicolo, asportando i beni lasciati sul sedile. I malviventi sono stati visti fuggire a bordo di un’auto scura.

L’inseguimento e l’arresto

Allertate tramite il 112, le forze dell’ordine hanno ricevuto dettagli e descrizioni dei sospetti. L’allarme è stato diramato dalla centrale operativa della Questura di Como alle volanti di zona e agli equipaggi della polizia stradale. Le pattuglie della squadra mobile hanno intercettato l’auto dei fuggitivi, che si dirigeva a forte velocità verso l’autostrada A 9 in direzione Milano.

Dopo un pericoloso inseguimento, l’auto dei banditi ha terminato la sua corsa sullo svincolo autostradale di Saronno, collidendo con un guard-rail. Fortunatamente, nessun automobilista è stato coinvolto nelle manovre azzardate.

Identificazione e procedimenti legali

I quattro soggetti, due di 19 anni, uno di 34 e l’altro di 21 anni, tutti cittadini italiani di origini rom e residenti in un campo nomadi del milanese, sono stati portati in Questura a Como per la compilazione degli atti di rito. Il pubblico ministero di turno presso la Procura di Busto Arsizio ha disposto il rito direttissimo previsto per questa mattina alle ore 13.00.

