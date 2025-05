Genova, scontri tra ultras dopo Genoa-Milan: bastoni, bottiglie e due auto della polizia distrutte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due auto danneggiate e sedici bastoni sequestrati il bilancio degli scontri tra ultras avvenuti a Genova dopo la partita Genoa-Milan. Gli incidenti si sono verificati nella serata di ieri, quando un gruppo di ultras genoani ha tentato di intercettare i tifosi ospiti in deflusso.

Il blitz degli ultras

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli scontri sono iniziati all’intersezione di Corso Aurelio Saffi con via Fiodor. Un centinaio di ultras genoani, travisati con caschi e armati di mazze e bastoni, ha lanciato bottiglie di vetro e artifizi pirotecnici, colpendo anche auto di servizio.

La risposta delle forze dell’ordine

Il personale inquadrato, impegnato nei servizi di bonifica preventiva, è riuscito a respingere l’azione con una rapida manovra di reparto, determinando l’immediato allontanamento degli ultras in direzione via Rivoli e via Corsica. Questo ha permesso il transito in sicurezza del convoglio dei tifosi ospiti.

Danni e sequestri

All’esito degli scontri, un’auto della Questura ha riportato lo sfondamento del parabrezza e ammaccature sul cofano, mentre un’auto della Polizia Locale di Genova è stata danneggiata con lo sfondamento del lunotto posteriore. Sono stati sequestrati 16 bastoni di legno, 2 spranghe di metallo, 2 aste rigide in plastica, 1 boetta, 6 torce inesplose e capi di abbigliamento.

Indagini in corso

I servizi in area sono proseguiti sino alle 2.00 di notte, con una completa ricognizione dei luoghi e l’acquisizione di elementi utili agli investigatori. Sono attive indagini da parte della Digos, grazie al materiale documentato dalla Polizia Scientifica, per identificare gli autori delle condotte criminose e i danneggiamenti di due auto di privati. All’esito, la Divisione Anticrimine istruirà i procedimenti per l’adozione del DASPO.

Fonte foto: IPA