Giulia De Lellis incinta, lei e Tony Effe confermano la gravidanza e spunta il commento di Chiara Ferragni

Giulia De Lellis ha annunciato sui social la sua gravidanza. L’influencer ha comunicato ufficialmente di essere in attesa del suo primo figlio, assume al compagno Tony Effe e che in realtà si tratterà di una primogenita: sarà una bambina e si chiamerà Priscilla. La notizia ha fatto il giro dei social, incassando gli auguri da parte di tantissimi amici e fan della coppia. E tra i tantissimi commenti è arrivato anche quello di Chiara Ferragni.

Giulia De Lellis incinta: l’annuncio

Un post pubblicato sui social il 2 maggio ha ufficializzato che Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori.

L’influencer ha postato una serie di foto con il pancione in bella mostra. E anche il cantante ha mostrato via social tutta la sua gioia.

Anzi, ha fatto di più. Tony Effe ha svelato il nome della bimba, Priscilla, e ha postato anche una serie di completini e scarpine rosa. Il cantante poi ha pubblicato anche una foto ironica, di lui con le mani in faccia sommerso da pacchi di pannolini.

Il commento di Chiara Ferragni

Sono stati tantissimi ovviamente i commenti arrivati da amici, colleghi e fan, sia al post di Giulia De Lellis sia a quello di Tony Effe.

Tra tutti, non è passato inosservato quello di Chiara Ferragni. L’imprenditrice ha messo un cuoricino rosso sotto entrambi in post, quello della De Lellis e anche quello del cantante.

Un messaggio di auguri, un segno di vicinanza mostrato pubblicamente che avrà stupito molti, visti i precedetni e tutte le cose successe con loro tre protagonisti.

Il rapporto tra la De Lellis e la Ferragni

Innanzitutto Giulia De Lellis e Chiara Ferragni non si seguono sui social da diverso tempo. E nel linguaggio degli influnecer questo è significativo.

Era stata proprio la De Lellis, in un’intervista a FanPage, a parlare del rapporto con la Ferragni. In quell’occasione aveva spiegato che probabilmente l’imprenditrice se l’era presa per una storia condivisa su Instagram: era un articolo di Selvaggia Lucarelli, con una battuta ironica, in cui si parlava di Fabio Maria Damato, ex braccio destro della Ferragni.

Da quel momento, infatti, secondo la De Lellis, la Ferragni avrebbe smesso di seguirla, evitando anche di rispondere a un messaggio con cui la De Lellis avrebbe tentato di chiarire.

Ferragni e il dissing Fedez-Tony Effe

Ancora più particolare il rapporto tra Chiara Ferragni e Tony Effe. Il realtà un rapporto vero e proprio non si sa nemmeno se esista.

Quello che è certo è che l’influencer è stata al centro del dissing tra Tony Effe e Fedez. In un botta e risposta a colpi di rap risalente allo scorso settembre, Tony Effe in un verso scrisse “Chiara dice che mi adora”.

Proprio Tony Effe poi spiegò: “E’ solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me”.

La disputa tra i due, ex amici, proseguì a lungo: qualcuno scrisse che all’origine della lite ci fosse una mancata collaborazione.

A un certo punto, dopo essere stata tirata in ballo diverse volte, la stessa Chiara Ferragni prese posizione: “Fate quello che volete ma lasciate tutti in pace me e i miei figli, grazie“, scrisse sui social.