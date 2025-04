Grosseto, il questore chiude il FAQ Club per 7 giorni: troppe risse, degrado e liti anche tra minori

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 7 giorni la chiusura temporanea del FAQ Club, un locale di Grosseto, a seguito di episodi di aggressioni e liti. Il provvedimento è stato adottato dalla Questura per motivi di sicurezza pubblica.

Motivazioni della chiusura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del FAQ Club è stata presa in base all’art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Grosseto. La misura è stata necessaria a causa di ripetuti episodi di aggressioni e liti che hanno coinvolto sia minori che pregiudicati, avvenuti all’interno e all’esterno del locale situato in via Legnano.

Segnalazioni e controlli

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa che ha portato alla chiusura del locale è stata avviata grazie alle segnalazioni derivanti dalle attività di controllo congiunte tra la Questura e la Polizia Municipale di Grosseto. Queste azioni sono state intraprese in risposta agli esposti dei residenti, preoccupati per i reati e il degrado causato dagli avventori del club.

Interventi delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, numerosi interventi delle forze dell’ordine, tra cui Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno confermato la necessità di un’azione decisa. La chiusura temporanea del locale è stata quindi decisa dal Questore di Grosseto per contrastare il fenomeno di turbamento della pace sociale e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

