Il padre di Andrea Sempio sbotta a Quarto Grado: "Persecuzione vigliacca", lo sfogo su cosa succede in casa

“La famiglia più distrutta è quella dei Poggi, non vorrei che si distruggesse anche la mia”. Sono parole di Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio indagato nel nuovo corso di indagini sul delitto di Garlasco. “Qui bisogna essere forti in due, ci sono due famiglie che stanno passando una cosa assurda e vigliacca, tonnellate di fango per non dire altro”, ha aggiunto il signor Giuseppe.

Lo sfogo del padre di Andrea Sempio

Giuseppe Poggi ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Quarto Grado.

“Meno male per loro che hanno un figlio, non so come fanno a reggere una cosa del genere, tonnellate di fango“, ha detto riferendosi alla famiglia di Chiara Poggi.

Andrea Sempio

“La loro vita è stata consumata al 90% e solo loro figlio li tiene in piedi, non si come si possa sopportare una cosa del genere”, ha aggiunto Giuseppe Sempio.

Convinto dell’innocenza del figlio

Per quanto riguarda le indagini sul delitto di Garlasco che stanno coinvolgendo il figlio, Giuseppe Sempio non ha dubbi.

“Le caratteristiche del killer non sono quelle di mio figlio, per la persona buona che è, è un buon ragazzo, non ce la farebbe mai. Uno dopo che ha fatto una cosa così non è più una persona, non ha più valori e dignità e nemmeno personalità”. ha spiegato Giuseppe Sempio.

“Una persecuzione vigliacca”

Questa fase della vicenda è molto difficile da sopportare per la famiglia, ha aggiunto, e forse è persino peggiore della prima.

“Questa per noi è la fase più dura perché già abbiamo sopportato quella di prima. A questo punto proprio dici: è una persecuzione vigliacca“, si è sfogato il signor Giuseppe.

Il papà di Andrea Sempio poi dice di sentirsi continuamente osservato, ascoltato, intercettato. “Tu non hai pace, io qui in casa o in macchina non sono sicuro che non ci sia niente. Io mi sento nudo a casa mia. Qui a casa mia ci sono altri. Non si può parlare di niente, nemmeno di cose di famiglia”, ha concluso.