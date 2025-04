Il presidente Sergio Mattarella è stato dimesso dall'ospedale Santo Spirito, quali sono i prossimi impegni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato dimesso dall’ospedale Santo Spirito di Roma ed è rientrato al Quirinale. Il Capo dello Stato è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella serata di martedì 15 aprile per l’impianto di un pacemaker. Il primo impegno in agenda per Mattarella è fissato per il 23 aprile, quando è previsto un incontro con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’80’° anniversario della Liberazione.

Presidente Mattarella dimesso dall’ospedale

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato nella mattinata di giovedì 17 aprile, poco prima delle ore 9, l’ospedale Santo Spirito di Roma, dove martedì sera è stato operato per l’impianto di un pacemaker.

Il Capo dello Stato è rientrato al Quirinale, dove è atteso nei prossimi giorni da una serie di impegni in vista dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Fonte foto: ANSA

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in uno scatto che risale allo scorso 4 aprile.

Cosa si sa sul ricovero di Mattarella per l’impianto del pacemaker

L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Sergio Mattarella non è stato complicato e il Capo di Stato ha risposto bene e non c’erano motivi per prolungare la sua permanenza all’ospedale Santo Spirito di Roma.

Il presidente della Repubblica, come riportato da AGI, è atteso ora da alcune giornate di riposo. Trascorrerà la Pasqua in famiglia.

I prossimi impegni per il presidente Mattarella

Nell’agenda ufficiale del Quirinale, il primo appuntamento in programma per il presidente Sergio Mattarella, reduce dall’intervento chirurgico per l’impianto di un pacemaker, è previsto il 23 aprile. Quel giorno, il Capo dello Stato incontrerà gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Il 25 aprile, come da tradizione, il presidente della Repubblica deporrà al mattino una corona all’Altare della Patria a Roma. Alle ore 12, Sergio Mattarella è atteso a Genova per una cerimonia in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Tre giorni dopo, il 28 aprile, Sergio Mattarella accoglierà al Quirinale una delegazione del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano).

Quello del 28 aprile è anche l’ultimo impegno ufficiale che attende Sergio Mattarella nel mese di aprile. Nell’agenda del Quirinale l’appuntamento successivo è fissato al 5 maggio: in quella data il Capo dello Stato incontrerà il presidente della Confederazione Svizzera Karin Keller.