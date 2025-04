Sergio Mattarella ricoverato all'ospedale Santo Spirito per l'impianto di un pacemaker; come sta il presidente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per l’impianto di un pacemaker. Il Quirinale ha fatto sapere che non si tratta di una emergenza ma di un intervento programmato da tempo. Il capo dello Stato, 83 anni, sta bene e il ricovero in ospedale potrebbe durare al massimo 48 ore.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricoverato in ospedale

Nella serata di martedì 15 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma.

Per tutto il pomeriggio il capo dello Stato ha lavorato al Quirinale, dove ha incontrato il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajic, in visita ufficiale.

Fonte foto: ANSA Mattarella con il premier montenegrino Spajic poco prima del ricovero

Poi verso le 20 è stato portato all’ospedale per un intervento programmato, che secondo fonti del Quirinale “non desta alcuna preoccupazione”.

Intervento per l’impianto di un pacemaker

Da quanto emerso si è trattato di un intervento per un impianto di pacemaker, Mattarella è stato ricoverato nel reparto di Cardiologia guidato dal professor Roberto Ricci.

L’operazione si è svolta in serata, intorno alle 21. Fonti dell’ospedale fanno sapere che le condizioni di Mattarella sono buone. Lo riporta il Corriere della Sera.

Come sta Mattarella

Quindi nessun allarme e nessuna preoccupazione, solo la necessità di seguire con attenzione la salute di un uomo che compirà 84 anni il prossimo luglio e che è gravato da numerosi impegni quotidiani.

Il ricovero in ospedale potrebbe durare al massimo 48 ore, secondo alcune voci Mattarella potrebbe rientrare al Quirinale già nella giornata di oggi, 16 aprile.

Poi alcuni giorni di riposo, che consentiranno al presidente di trascorrere le festività pasquali in famiglia, a Palermo.

I prossimi impegni di Mattarella

Restano confermati tutti gli impegni della prossima settimana del presidente della Repubblica.

Il primo appuntamento in agenda è in programma per il 23 aprile, quando è previsto al Quirinale l’incontro con gli esponenti delle associazioni combattentistiche e d’Arma, nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Poi il 25 aprile, festa della Liberazione: quest’anno Mattarella sarà a Genova.