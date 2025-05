Improvvisa tempesta di grandine a Parigi, il video degli alberi caduti e dei danni

Una tempesta di grandine ha generato diversi disagi e danni a Parigi nel pomeriggio di sabato 3 maggio. I grossi chicchi di ghiaccio hanno colpito case, macchine e alberi rompendo i vetri delle finestre delle abitazioni e delle vetture e facendo cadere i rami in strada. Traffico bloccato e persone terrorizzate.

La tempesta di grandine a Parigi

La tempesta di grandine si è abbattuta su Parigi con insolita violenza, provocando una fuga generale nelle strade.

Numerosi passanti e turisti sono rimasti terrorizzati dai chicchi di ghiaccio di grande volume.

In pochi minuti molti alberi sono caduti nelle strade, rimaste deserte. In giro erano in circolazione soltanto i camion dei pompieri chiamati per emergenze un po’ ovunque.

Uno screenshot del video sulla tempesta di grandine a Parigi

I danni a causa della tempesta di grandine

In alcune zone grossi rami sono precipitati al centro della carreggiata e il traffico è stato bloccato. I grossi chicchi di ghiaccio hanno in molti casi colpito le finestre e mandato in frantumi i vetri.

Oltre alla grandine, sulla capitale francese si sono abbattuti intensi temporali associati a forti raffiche di vento.

Diversi i disagi per cittadini e turisti e le segnalazioni di danni ad abitazioni e vetture.