In scooter con un borsone pieno di marijuana, arrestato a Barletta: quanti kg di droga sono stati sequestrati

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Barletta per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nei pressi del cavalcavia di via Imbriani, dove la Polizia di Stato ha sorpreso il sospettato con un borsone contenente 4,2 chili di marijuana.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile della Questura BAT hanno osservato per giorni un insolito movimento nella zona, notando un individuo già noto per precedenti legati agli stupefacenti. Dopo averlo visto salire su uno scooter con un borsone, gli agenti hanno deciso di intervenire.

Scoperta dell’appartamento

Grazie a un mazzo di chiavi trovato in possesso dell’arrestato, gli investigatori di Andria sono riusciti a localizzare un appartamento utilizzato come deposito di droga. All’interno sono stati rinvenuti ulteriori 2,5 chili di marijuana, apparecchiature per la termosaldatura e una bilancia per il confezionamento.

Convalida dell’arresto

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Tuttavia, è importante ricordare che i provvedimenti adottati non sono definitivi e che l’indagato è considerato innocente fino a prova contraria.

Fonte foto: Polizia