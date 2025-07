Incendio a Milano in un campo nomadi di zona Ortomercato a Calvairate, alta colonna di fumo nero sulla città

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza incombe sulla zona sud di Milano, a causa di un incendio scoppiato nei pressi dell’Ortomercato, nel quartiere Cailvarate. Il rogo si è sviluppato in un campo nomadi, dove sono intervenute i vigili del fuoco, al lavoro per arginare le fiamme. Al momento non risultano né feriti né intossicati.

L’incendio al campo nomadi in zona

Ancora in fase di accertamento le cause del fuoco divampato nel quartiere milanese di Cailvarate, nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio.

L’incendio è scoppiato all’interno del campo rom di via Bonfadini e, secondo quanto riportato dalla stampa locale, starebbe bruciando quintali di spazzatura e altro materiale accumulati sul posto.

La zona nei pressi dell’Ortomercato di Cailvarate a Milano, dove si trova il campo nomadi interessato dall’incendio

La colonna di fumo nero su Milano

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, oltre al 118 e a tre squadre dei vigili del Fuoco, impegnate per domare le fiamme. Diverse le strade chiuse in zona per permettere le operazioni di spegnimento.

Secondo quanto riportato finora, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta o intossicata.

I cittadini sono però preoccupati dalle esalazioni che si stanno liberando nell’aria: diverse le testimonianze sui social della nube di fumo denso che si staglia sul cielo dei quartieri sud di Milano. In zona si avverte un forte odore di plastica bruciata.

La colonna di fumo potrebbe anche portare a disagi sia alla circolazione aerea del vicino aeroporto di Linate sia al traffico ferroviario sull’Alta velocità nello snodo di zona Rogoredo.

A Roma, un incendio vicino ai binari tra Tiburtina e Settebagni, nella giornata del 12 luglio, ha provocato lo stop alla circolazione sulle linee Alta Velocità e Convenzionale Roma-Firenze, con ritardi, in diversi casi, superiori ai 90 minuti.

I precedenti

Soltanto due giorni prima quest’ultimo incendio a Milano, le fiamme erano divampate in circostanze simili all’interno dell’ex campo nomadi di via Toffetti, confinante con quello di via Bonfadini.

Come riportato da Il Giorno, in quel caso sarebbe stata riscontrata la presenza di persone in un’area teoricamente vietata all’accesso da un anno, che potrebbero aver dato fuoco a diversi quintali di rifiuti.

Quasi in contemporanea, nella stessa giornata di venerdì 11 luglio un altro rogo era scoppiato in un altro campo nomadi milanese, in via Chiesa Rossa.