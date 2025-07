Incendio a Modugno vicino Bari, capannone in fiamme e colonna di fumo che invade la città: disagi al traffico

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un incendio ha creato paura e disagi a Modugno, vicino a Bari. Qui, in una zona industriale, è andato a fuoco un capannone: le fiamme e la densa colonna di fumo sono state visibili anche a chilometri di distanza. Traffico in tilt e vigili del fuoco sul posto: non risulterebbero feriti o intossicati.

Incendio a Modugno

Attimi di paura a Modugno, in provincia di Bari, dov’è scoppiato un violento incendio che ha interessato un capannone industriale nell’area periferica.

Ad andare a fiamme è stata un’azienda che distribuisce all’ingrosso articoli per la casa di vario genere. Lunghe e complicate le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei pompieri, non favoriti neanche dal forte vento, che si sono subito prodigati per mettere in sicurezza la zona.

Capannone in fiamme, paura in strada

È nel primo pomeriggio di mercoledì 9 luglio che scatta l’allarme. Un capannone nella periferia di Modugno, Bari, va a fuoco. Le fiamme sono alte, la coltre di fumo si vede a occhio nudo anche ben lontano dalla zona. Il maestrale poi spinge verso l’entroterra e fa temere che le fiamme possano arrivare anche sulla strada statale 96.

Così non è grazie all’intervento dei vigili del fuoco che mettono in sicurezza la zona. Ci sono disagi e rallentamenti al traffico con la circolazione che è stata interdetta e deviata per chi si stava dirigendo verso Matera.

A far propagare in modo così violento le fiamme è stato anche il contenuto dell’interno dell’immobile. L’azienda infatti è la sede di una rivendita all’ingrosso di articoli cinesi per la casa: nella struttura insomma c’erano decine di migliaia di oggetti in plastica e materiali infiammabili.

La ricostruzione

Non risultano feriti o intossicati e non è chiaro se nel capannone ci fossero dei dipendenti. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Bari, con quattro squadre dedicate, dei carabinieri e della polizia locale di Modugno, atto a contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Da stabilire le cause: secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate a ridosso della struttura, della sede di una concessionaria di auto e di una ditta di materiale per gli asfalti. Grande attenzione anche a possibili conseguenze per la situazione ambientale che potrebbe essere messa a dura prova dai materiali potenzialmente tossici che sono andati in fumo.

Da vicino ha seguito l’evolversi della vicenda – non l’unica di questo tipo oggi – il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Sui suoi canali social ha scritto: “Un grave incendio ha colpito questo pomeriggio la zona industriale della nostra città, coinvolgendo un capannone di vendita di materiale all’ingrosso. Ci auguriamo con forza che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile e senza ulteriori conseguenze. Invito tutti i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali. In momenti come questi, la collaborazione e il senso di responsabilità di ognuno di noi sono fondamentali”