Incidente aereo Air India, studentessa salva per miracolo grazie al traffico: è arrivata tardi al gate

Una studentessa è sopravvissuta per miracolo all’incidente aereo dell’Air India AI171. Si chiama Bhoomi Chauhan e si è salvata perché è arrivata in ritardo al gate. L’aereo che si è schiantato poco dopo il decollo avrebbe dovuto riportarla a Londra. A causa del traffico, la studentessa, che vive a Bristol con il marito, è giunta in ritardo in aeroporto e si è miracolosamente salvata.

Incidente Air India, studentessa viva per miracolo

La notizia è stata riportata dalla Bbc, che ha intervistato la studentessa indiana Bhoomi Chauhan. Partita dalla città di Ankleshwar, la giovane ha raccontato di essere arrivata in orario in città.

Ma il traffico di Ahmedabad non le ha permesso di arrivare in tempo al gate, che era stato chiuso dieci minuti prima, alle 12:20 ora locale.

Fonte foto: ANSA

I danni provocati dallo schianto

Incidente Air India, cause ancora da accertare

“Ero così arrabbiata – ha detto la studentessa alla Bbc – poi mi sono fermata a bere un tè per informarmi sulle modalità di rimborso del biglietto”.

Subito dopo ha ricevuto una telefonata che la informava della caduta dell’incidente aereo dell’Air India. Nell’incidente avvenuto giovedì 12 giugno sono morte 241 persone, oltre ad altre decine di vittime che si trovavano a terra.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il Boeing 787-8 Dreamliner dell’Air India ha perso quota 28 secondi dopo il decollo e si è schiantato contro un edificio che ospita studenti di medicina. Secondo le autorità indiane, le vittime potrebbero arrivare a superare quota 300.

La storia del passeggero sopravvissuto all’incidente aereo

Tra loro non c’è la studentessa di economia Bhoomi Chauhan, che ha parlato di “miracolo”. “Sto ancora tremando dopo aver sentito quello che è successo, mi ha salvata una mano divina”, ha detto alla Bbc.

L’altra storia a lieto fine nel disastro dell’Air India è quella di Ramesh Vishwaskumar, 40enne britannico che si è miracolosamente salvato. Lui stesso non sa ancora spiegare come abbia fatto a lasciare l’aereo in fiamme.

L’unica cosa certa è che Ramesh Vishwaskumar, che si trovava in India per alcuni giorni di vacanza, era seduto nel posto 11A, lato finestrino, vicino all’uscita di emergenza. Il premier dell’India Narendra Modi si è recato in ospedale per incontrare il sopravvissuto.