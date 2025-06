Incidente aereo India Air, l'ultimo selfie prima di trasferirsi a Londra: mamma e papà morti coi 3 figli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tra le vittime dell’incidente aereo di Ahmedabad, in India, ci sono anche un medico indiano in procinto di trasferirsi a Londra, città meta del volo India Air. Poco prima di partire, aveva pubblicato un selfie che lo ritraeva con la moglie e i tre figli sui sedili dell’aereo.

L’ultimo selfie

Il quotidiano indiano di lingua inglese The Hindu ha riportato la storia di cinque delle vittime del volo India Air caduto ad Ahmedabad giovedì 12 giugno e della loro ultima foto prima di decollare.

Prateek Joshi aveva studiato medicina a Belagavi, nello Stato indiano del Karnataka, a sud-ovest del Paese. Insieme alla moglie, anche lei medico, si stava per trasferire in Inghilterra, a Londra, per lavoro.

Con lui viaggiavano anche la moglie e i tre figli, due maschi e una femmina. Il selfie pubblicato sui social poco prima di partire ritrae l’intera famiglia in due file diverse del Boeing 787.

Fonte foto: ANSA I resti dell’aereo

Anche loro, come tutte le 242 persone a bordo dell’aereo, con l’eccezione di Vishwash Kumar Ramesh, unico sopravvissuto, sono morti nell’impatto del velivolo con il terreno presso la città di Ahmedabad.

Il ricordo delle vittime

The Hindu ha raggiunto alcune delle persone che conoscevano Joshi dall’università, tra cui anche Niranjana Mahanta Shetty, preside dell’ateneo dove aveva studiato: “Era un bravo studente, gioviale e socievole. Aveva molti amici e aveva raggiunto un successo ragguardevole per la sua età. Stava per trasferirsi a Londra” ha dichiarato.

Il quotidiano ha raggiunto anche un’amica di Joshi, Mansi Gosavi, che ha ricordato il periodo trascorso insieme al medico: “Ci aveva detto che sarebbe tornato a trovarci. Eravamo in contatto tramite social” ha dichiarato.

Il disastro del volo India Air ad Ahmedabad

L’incidente aereo di Ahmedabad è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 12 giugno in India, quando in Italia era prima mattina. L’aereo, un Boeing 787 dell’India Air, si è schiantato su alcuni edifici poco dopo il decollo.

A bordo c’erano 242 persone, 12 delle quali appartenenti all’equipaggio. La compagnia aerea ha confermato che sono tutti morti, tranne un sopravvissuto, l’ingegnere britannico di origini indiane Vishwash Kumar Ramesh.

Le cause dell’incidente non sono chiare. Ramesh dice di aver sentito un rumore molto forte subito dopo la partenza. Si tratta dell’ennesimo incidente grave per una aereo Boeing negli ultimi anni, anche se è il primo per il modello 787.