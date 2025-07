Incidente per uno scuolabus a Palermo, diversi bimbi in ospedale: coinvolti quattro mezzi nello scontro

A Palermo uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Generale Rodolfo Corselli, nel quartiere Brancaccio. Oltre al pulmino della scuola, con a bordo 8 bambini, sono rimasti coinvolti una Ape Piaggio e due automobili parcheggiate lungo il marciapiede. I bimbi sono stati tutti trasportati all’ospedale Buccheri La Ferla per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Scuolabus a Palermo ha un incidente

Lo scuolabus è intestato al centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese. Anche il conducente del pulmino e una maestra sono stati trasportati al pronto soccorso. Illeso un automobilista coinvolto nello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. Il traffico stradale è stato chiuso per permettere l’arrivo dei soccorsi ed effettuare i rilievi.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il cerchio rosso indica la zona in cui si è verificato l’incidente

Mezzo in regola

Lo scuolabus è stato subito sottoposto agli accertamenti amministrativi, risultando in regola con l’assicurazione e il tagliando di revisione. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.

Il precedente a Baida

Solo poche settimane prima, un altro scuolabus era stato coinvolto in un altro incidente a Palermo, dalle conseguenze più gravi.

Il fatto è successo martedì 1 luglio nella frazione collinare di Baida. Un pulmino con a bordo 21 persone fra bambini, ragazzi, educatori e l’autista, stava tornando da una gita.

A un certo punto, pare per un guasto ai freni durante la discesa, il mezzo ha sbandato facendo perdere il controllo al conducente. Lo scuolabus ha prima urtato contro un muretto, per poi terminare la sua corsa ribaltandosi su un fianco.

Quasi tutti i passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente. Solo per una bambina, rimasta incastrata fra le lamiere, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In sette sono rimasti feriti: cinque bambini, un’educatrice e l’autista del mezzo.

In quella occasione emerse che il mezzo era sprovvisto di assicurazione e che la revisione era scaduta diversi anni fa. I vigili urbani di Palermo comminarono multe per lo scuolabus incidentato ed anche per un secondo mezzo scolastico che precedeva lungo il percorso quello rimasto coinvolto nell’incidente.