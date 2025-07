Interrogato il testimone che ha visto per ultimo il bimbo scomparso a Ventimiglia, ma il racconto non torna

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Identificato l’uomo che avrebbe visto per ultimo Alain Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso da un camping a Ventimiglia. Condotto in caserma come testimone, i carabinieri lo hanno interrogato e per verificare l’attendibilità delle sue dichiarazioni, nelle quali ci sarebbero delle incongruenze, ne hanno perquisito l’abitazione.

L’ultimo ad aver visto il bimbo scomparso

Nell’ambito delle ricerche di Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni di cui si sono perse le tracce a Ventimiglia, è stato trovato un testimone.

Si tratta di uomo che potrebbe essere l’ultima persona ad aver visto il bambino nei pressi del camping in provincia di Imperia.

ANSA La casa del testimone, perquisita dai carabinieri

Interrogato dagli agenti dei carabinieri, l’uomo ha raccontato di aver incontrato Alain mentre cercava il papà. A quel punto avrebbe accompagnato il bambino per una strada adiacente, lasciandolo a un bivio.

Nelle dichiarazioni del testimone, nel parere degli inquirenti, risulterebbero alcune incongruenze.

Perquisita la casa del testimone

A seguito del colloquio con l’uomo – al momento non indagato – gli agenti hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione.

A spingere gli investigatori verso la casa del testimone sono stati i cani molecolari impiegati nelle ricerche.

I segugi avrebbero infatti ignorato la strada dove, secondo il racconto, sarebbe stato lasciato il bimbo, dirigendosi verso l’appartamento.

La perquisizione dell’abitazione ha il fine di verificare l’attendibilità del racconto di quello che, al momento, è l’unico testimone del caso.

Proseguono le ricerche a Ventimiglia

Alain Bernard Ganao, 5 anni, nato a Torino da genitori filippini, era arrivato al camping Por La Mar, nella zona di Latte, assieme alla mamma, al papà e alla sorella.

Il piccolo si sarebbe allontanato da solo mentre il padre stava montando la tenda, così come mostrato dalle telecamere di sorveglianza del campeggio.

La denuncia da parte dei genitori è arrivata attorno alle ore 19:30 e le ricerche sono scattate immediatamente.

Circa 70 volontari stanno affiancando le forze dell’ordine nella perlustrazione dell’area che da Latte arriva fino alla costa.

Impiegata una muta di cani molecolari, droni e una squadra di sommozzatori per ispezionare anche le vasche irrigue e le piscine della zona.

Al momento della scomparsa Alain indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini verdi, le sue foto sono state diffuse per aiutare il ritrovamento.