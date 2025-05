Isernia, rubano cosmetici e cibo con giubbotti modificati: due arresti nel parcheggio del market

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Isernia, dove due cittadini rumeni sono stati fermati per furto di merce in un supermercato. L’operazione si è svolta nel pomeriggio di giovedì, quando i due sono stati sorpresi con merce per oltre 750 euro.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i due uomini, di 28 e 31 anni, sono stati bloccati nel parcheggio di un noto supermercato di Isernia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia hanno ricevuto una segnalazione riguardante due soggetti stranieri dediti ai furti nel centro abitato.

Modalità del furto

I due arrestati indossavano giubbotti imbottiti con tagli interni, creati appositamente per occultare merce di vario genere. Al momento del fermo, avevano con sé un carrello contenente generi alimentari e prodotti per la cosmesi, per un valore complessivo di oltre 750 euro. Tutta la merce è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato.

Conseguenze legali

Dopo essere stati portati in caserma, i due uomini sono stati dichiarati in arresto e associati alla casa circondariale di Isernia. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante le quali gli indagati potranno far valere i propri diritti ai sensi del c.p.p.

