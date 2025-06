Jennifer Pagliara morta a Lecce con febbre a 41, la 15enne era ricoverata al Vito Fazzi per una polmonite

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Jennifer Pagliara, ragazza di 15 anni, è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Si trovava ricoverata dal 17 giugno scorso per una febbre alta. La giovane non avrebbe avuto problemi di salute pregressi quando è stata portata nel nosocomio. Martedì si è sentita male. La sua temperatura corporea si è alzata all’improvviso ed è stata soccorsa da un’ambulanza. Dopo due giorni trascorsi in rianimazione il tragico epilogo.

La morte di Jennifer Pagliara, studentessa dell’istituto alberghiero di Brindisi e residente a Squinzano, è stata confermata all’ANSA dall’avvocato Andrea Capone. Il decesso è stato registrato giovedì 19 giugno.

Il legale ha spiegato di avere appreso la drammatica notizia dalla madre della giovane e di non disporre al momento di atti giudiziari. La ragazza non avrebbe avuto problemi di salute pregressi.

Fonte foto: IPA Lecce, ingresso dell’ospedale Vito Fazzi

La 15enne ha iniziato a sentirsi male lo scorso martedì quando ha accusato febbre alta. La sua temperatura è salita fino a 41 gradi. Inoltre sarebbe stata colpita da crisi epilettiche.

La madre, allarmata dalle condizioni di salute della figlia, ha contattato i soccorsi. Un’ambulanza ha portato la ragazza in ospedale.

Il coma e il decesso

Al Vito Fazzi, Jennifer sarebbe entrata in coma e, dopo due giorni di ricovero in rianimazione, è deceduta. Dagli accertamenti è emerso che la 15enne avrebbe contratto una polmonite bilaterale.

Per fare luce sulla vicenda, la Procura di Lecce ha deciso di aprire un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. Lo rende noto il Corriere Salentino che aggiunge che la famiglia della giovane è assistita da due legali di fiducia.

Alcuni amici di famiglia hanno confermato che Jennifer non avrebbe avuto malattie pregresse. Inoltre hanno raccontato che la 15enne non seguiva alcuna terapia.

Comunità di Squinzano sconvolta

La notizia ha sconvolto la comunità di Squinzano, comune leccese di circa 13mila abitanti. Jennifer lascia i genitori (papà Andrea, professione operaio, e mamma Chiara, casalinga), due fratelli e una sorella.

“Piangiamo la tragica e prematura scomparsa della piccola Jennifer Pagliara, evento che ha sconvolto e addolorato profondamente l’intero paese”. Così sui social l’amministrazione comunale di Squinzano.