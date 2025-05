L'influencer Valeria Marquez uccisa in Messico mentre era in diretta su TikTok, omicidio a colpi di pistola L'influencer 23enne Valeria Marquez è stata assassinata in Messico in diretta TikTok: il killer potrebbe essere stato inquadrato per pochi attimi

Assassinata a colpi di pistola in diretta su TikTok. L’influencer messicana Valeria Marquez, 23 anni, è stata uccisa nel salone di bellezza dove lavorava, nella città di Zatopan, mentre stava interagendo live con 100mila persone collegate in quel momento, che hanno assistito all’omicidio. Il volto del killer sarebbe stato inquadrato per alcuni secondi. L'omicidio su TikTok in Messico

Le indagini L’omicidio su TikTok in Messico La vicenda si è verificata intorno alle 18.30 di martedì 13 maggio, nella città a ovest di Guadalajara, nello stato messicano di Jalisco. “Stanno arrivando”, sono state le ultime parole di Valeria Marquez, mentre guardava fuori campo stringendo un peluche rosa a forma di porcellino. Nel video si sente la voce di un uomo chiamarla e lei rispondere “sì”, mettendo la diretta in muto. Subito dopo gli spari, con la 23enne che si è accasciata sulla poltrona davanti allo smartphone: avrebbe ricevuto almeno due colpi, uno all’addome e uno alla testa. L’influencer Valeria Marquez L’influencer era in diretta sul suo profilo TikTok da 90mila follower, dove condivideva video di moda, bellezza e cura personale, quando all’improvviso è stata distratta dalle voci che provenivano dal salone di bellezza. Pochi minuti prima aveva raccontato ai suoi follower di aver ricevuto una chiamata da un’amica che le chiedeva se poteva effettuare una consegna. Al momento le autorità messicane non hanno fornito informazioni su sospettati, ma la Procura di Jalisco ha annunciato, in via preliminare, che l’indagine sull’omicidio verrà condotta secondo il protocollo sui femminicidi. Valeria Marquez avrebbe avuto un rapporto conflittuale con il suo ex fidanzato, come testimoniato anche da alcuni post precedenti della 23enne, ma al momento non è chiaro se sia stato lui a ucciderla Le indagini Nei momenti immediatamente successivi agli spari, il volto di un uomo è stato ripreso per alcuni istanti mentre raccoglieva lo smartphone dell’influencer, interrompendo la diretta. La polizia messicana al lavoro sulle indagini ipotizza che la faccia apparsa brevemente in video potrebbe essere quella dell’assassinio. Al momento non risulterebbero né sospettati, né sono state rese note piste sul movente dell’omicidio. TAG: AMERICA

