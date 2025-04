Latitante 38enne si confondeva tra i braccianti agricoli in Sicilia, catturato: i dettagli dell'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino romeno di 38 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo era ricercato per una condanna a oltre 11 anni di reclusione per reati come rapina, devastazione e traffico di stupefacenti.

La fuga in Sicilia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il cittadino romeno si era rifugiato in Sicilia per sfuggire alla cattura, cercando di confondersi tra i numerosi braccianti agricoli nelle campagne delle province di Catania e Siracusa.

Le indagini e l’arresto

Gli agenti della Squadra Mobile etnea, dopo approfondite indagini, sono riusciti a localizzare l’area in cui l’uomo si nascondeva, situata al confine tra i due capoluoghi. Grazie a servizi di appostamento mirati, il ricercato è stato individuato e fermato in un’abitazione nei pressi di Francofonte, in provincia di Siracusa.

Conseguenze legali

Conclusi gli adempimenti, l’uomo è stato condotto presso il carcere di Piazza Lanza, in attesa della decisione della Corte d’appello di Catania.

